Zeitz MOCAA: Νέα καλλιτεχνική διευθύντρια η Elvira Dyangani - Αναλαμβάνει την παρακαταθήκη της Koyo Kouoh

Η Elvira Dyangani Ose αναλαμβάνει τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA), ενός από τα σημαντικότερα μουσεία σύγχρονης τέχνης της αφρικανικής ηπείρου, με έδρα το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη επιμελήτρια και επικεφαλής πολιτιστικών οργανισμών θα αναλάβει επισήμως τα νέα της καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2026, έχοντας την ευθύνη για το επιμελητικό όραμα και την καλλιτεχνική κατεύθυνση του μουσείου, καθώς αυτό πλησιάζει στη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας.

Η Dyangani Ose διαδέχεται την Koyo Kouoh, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2025 και είχε διατελέσει εκτελεστική διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του Zeitz MOCAA από το 2019. Σύμφωνα με το μουσείο, η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια καλείται να συνεχίσει πάνω στα θεμέλια και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που άφησε η Kouoh.

«Ο διορισμός της Dyangani Ose αντανακλά αυτό που είμαστε ως θεσμός, ριζωμένος στην Αφρική και ταυτόχρονα συνδεδεμένος με τον κόσμο», ανέφερε ο συνιδρυτής και συμπρόεδρος του Zeitz MOCAA, David Green. Όπως σημείωσε, η Dyangani Ose θα οδηγήσει το μουσείο στο επόμενο κεφάλαιό του, οικοδομώντας πάνω στην παρακαταθήκη της Koyo Kouoh.

Elvira Dyangani Ose, Zeitz MOCAA Artistic Director. Photo by Ramiie G, courtesy of Zeitz MOCAA.

Από το MACBA και την Tate στο Κέιπ Τάουν

Η Elvira Dyangani Ose διαθέτει μακρά πορεία σε πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, της Αφρικής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 2021 μέχρι τον Απρίλιο του 2026 διετέλεσε διευθύντρια του Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), ενώ προηγουμένως υπήρξε διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του The Showroom στο Λονδίνο.

Έχει επίσης εργαστεί ως επιμελήτρια Διεθνούς Τέχνης στην Tate, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της πρώτης στρατηγικής του βρετανικού οργανισμού για τη συλλογή έργων τέχνης από την Αφρική και την αφρικανική διασπορά. Στη συνέχεια συμμετείχε στο Tate Modern Advisory Council, ενώ έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με το Creative Time στη Νέα Υόρκη και το Fondazione Prada.

Σήμερα είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της δεύτερης Public Art Abu Dhabi Biennial, για την περίοδο 2026-2027.

Στην επιμελητική της διαδρομή περιλαμβάνονται εκθέσεις όπως οι «Project a Black Planet: The Art and Culture of Panafrica», «Bouchra Khalili: Between Circles and Constellations», «Betye Saar: Uneasy Dancer», «Ibrahim El-Salahi: A Visionary Modernist» και «Carrie Mae Weems: Social Studies».

Παράλληλα, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της δεύτερης Rencontres Picha – Lubumbashi Biennial και έχει εργαστεί ως επιμελήτρια στο Centro Andaluz de Arte Contemporáneo στη Σεβίλλη και στο Centro Atlántico de Arte Moderno στα Κανάρια Νησιά.

«Ένας κορυφαίος αφρικανικός θεσμός με παγκόσμια εμβέλεια»

Σε δήλωσή της για τον διορισμό, η Dyangani Ose χαρακτήρισε προνόμιο την ένταξή της στο Zeitz MOCAA και σημείωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία με την ομάδα του μουσείου, τους καλλιτέχνες και τις τοπικές και διεθνείς κοινότητες.

Όπως ανέφερε, στόχος της είναι να συμβάλει στη συνέχιση της πορείας του μουσείου ως κορυφαίου αφρικανικού θεσμού με παγκόσμια εμβέλεια, ενισχύοντας τις συνεργασίες και τις καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γεωγραφιών.

Ο συνιδρυτής και συμπρόεδρος του μουσείου Jochen Zeitz σημείωσε από την πλευρά του ότι ο διορισμός πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή, καθώς το Zeitz MOCAA πλησιάζει στη δέκατη επέτειό του. Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια αναμένεται να διευρύνει τις φιλοδοξίες του μουσείου στους τομείς των εκθέσεων, της έρευνας, των συλλογών και της δημόσιας συμμετοχής, καθώς και στις σχέσεις του με καλλιτέχνες και κοινό.

Το Zeitz MOCAA, το οποίο άνοιξε στο Κέιπ Τάουν το 2017, είναι μη κερδοσκοπικός δημόσιος οργανισμός αφιερωμένος στη συλλογή, διατήρηση, έρευνα και παρουσίαση σύγχρονης τέχνης από την Αφρική και τη διασπορά της. Ο διορισμός της Dyangani Ose σηματοδοτεί τη νέα περίοδο του μουσείου καθώς εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας του.