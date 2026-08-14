Ένα «σύννεφο» από 75.000 χαρταετούς του Hashimoto στο SFMOMA

Σχεδόν 75.000 χειροποίητοι χαρταετοί θα αιωρούνται πάνω από τους επισκέπτες του San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), στη μεγαλύτερη εγκατάσταση που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα ο Jacob Hashimoto.

Το «Jacob Hashimoto: Giant Arc» ανοίγει για το κοινό στις 20 Αυγούστου και καταλαμβάνει ολόκληρη τη Roberts Family Gallery, τον ελεύθερης εισόδου εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο του μουσείου. Η ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο εγκατάσταση αναπτύσσεται από το δάπεδο μέχρι την οροφή και από τοίχο σε τοίχο, σχηματίζοντας ένα πυκνό, κυματιστό «σύννεφο» από χαρταετούς κατασκευασμένους από μπαμπού και ιαπωνικό χαρτί.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περπατούν, να κάθονται ή ακόμη και να ξαπλώνουν κάτω από την εγκατάσταση, ενώ το έργο θα είναι ορατό και από τον δρόμο μέσα από τα διώροφα παράθυρα της γκαλερί προς τη Howard Street.

Ένα σύννεφο από 75.000 χαρταετούς

Εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, ο Hashimoto χρησιμοποιεί τον χαρταετό ως βασική μονάδα για τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων. Στο «Giant Arc» επεκτείνει αυτή την πρακτική, συνδυάζοντας στοιχεία από προηγούμενα έργα του με δεκάδες χιλιάδες νέες κατασκευές που δημιουργήθηκαν ειδικά για το SFMOMA.

Ανάμεσα στα νέα μοτίβα βρίσκονται αναφορές στη χλωρίδα και την πανίδα της Βόρειας Καλιφόρνιας, όπως η ντάλια, το επίσημο λουλούδι του Σαν Φρανσίσκο, το ενδημικό στην περιοχή checker lily και η πεταλούδα Sonoran blue, που συναντάται στις ακτές της Καλιφόρνιας.

Χρώματα, γεωμετρικά μοτίβα και επαναλαμβανόμενες φόρμες συσσωρεύονται σε μια εγκατάσταση που κινείται οπτικά ανάμεσα στο χάος και την τάξη. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης περιγράφει το έργο ως ταυτόχρονα χαοτικό και διαλογιστικό, παιχνιδιάρικο και μελετημένο, αφήνοντας στον θεατή τη δυνατότητα να αναζητήσει μέσα του ιστορίες, χάρτες, γεωγραφίες ή απλώς μια διαφορετική εμπειρία του χώρου.

Από το τοπίο στους ψηφιακούς κόσμους

Jacob Hashimoto; photo: Derek Zeitel

Γεννημένος το 1973 στο Κολοράντο, ο Jacob Hashimoto εργάζεται ανάμεσα στη γλυπτική, τη ζωγραφική και την εγκατάσταση, δημιουργώντας σύνθετα περιβάλλοντα από επαναλαμβανόμενα, αρθρωτά στοιχεία. Χαρταετοί από μπαμπού και χαρτί, μικροσκοπικά καράβια και άλλα αντικείμενα συγκροτούν πολυεπίπεδες συνθέσεις που αντλούν αναφορές από τα βιντεοπαιχνίδια, τα εικονικά περιβάλλοντα και την κοσμολογία, αλλά και από την αφαίρεση του τοπίου, τον μοντερνισμό και τη χειροτεχνία.

Το «Giant Arc» αποτελεί συνέχεια μιας σειράς μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων που έχει παρουσιάσει διεθνώς. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Path to the Sky» στη Santa Maria della Scala στη Σιένα το 2025, το «Not After a Million Years» στο Nordiska Akvarellmuseet της Σουηδίας το 2024 και το «The Fractured Giant» στο Boise Art Museum το 2022.

Έργα του βρίσκονται επίσης σε μόνιμες συλλογές σημαντικών οργανισμών, ανάμεσά τους το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και το Los Angeles County Museum of Art.

Τέχνη χωρίς εισιτήριο

Η επιλογή της Roberts Family Gallery για την εγκατάσταση εντάσσεται στην προσπάθεια του SFMOMA να ενισχύσει τους χώρους του στους οποίους το κοινό έχει πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Το μουσείο διαθέτει περισσότερα από 45.000 τετραγωνικά πόδια ελεύθερων δημόσιων χώρων με έργα τέχνης.

Ο διευθυντής του SFMOMA, Christopher Bedford, περιγράφει αυτή την πολιτική με τον όρο «radical hospitality», σημειώνοντας ότι η εγκατάσταση του Hashimoto φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα έκπληξης και θαυμασμού σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Το δημόσιο άνοιγμα του «Giant Arc» θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, με συζήτηση του Jacob Hashimoto με τον επιμελητή Αρχιτεκτονικής και Design του SFMOMA, Joseph Becker, καθώς και ηχητική performance του Nico Georis στη Roberts Family Gallery.

Την έκθεση επιμελείται ο Joseph Becker για το San Francisco Museum of Modern Art.

Πληροφορίες

«Jacob Hashimoto: Giant Arc»

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026

Χώρος: Roberts Family Gallery, San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), Σαν Φρανσίσκο