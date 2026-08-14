The Last Museum | Μια μηχανή αναζήτησης ανοίγει ψηφιακά 6,3 εκατ. έργα τέχνης

Μια νέα μηχανή αναζήτησης επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα σημείο εκατομμύρια έργα τέχνης από μουσειακές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως γράφει το ARTnews, το The Last Museum διαθέτει σήμερα περίπου 6,3 εκατομμύρια εικόνες έργων, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν όχι μόνο με συμβατικούς όρους, αλλά με βάση «θέμα, ύφος, αντικείμενο, vibes ή οποιαδήποτε περιγραφή μπορεί κανείς να φανταστεί».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η πλατφόρμα, στη βάση δεδομένων της περιλαμβάνονται συλλογές από 3.679 μουσεία, 270.000 καλλιτέχνες και 304 πολιτισμούς, με έργα που χρονολογούνται από το 3000 π.Χ. μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στα μεγάλα μουσεία από τα οποία αντλεί υλικό βρίσκονται το Metropolitan Museum of Art, το British Museum και το Rijksmuseum. Κάθε εικόνα έργου παραπέμπει στην αρχική πηγή από την οποία προέρχεται.

Αναζήτηση τέχνης με λέξεις και «διάθεση»

Η ιδιαιτερότητα του The Last Museum βρίσκεται στον τρόπο αναζήτησης. Αντί ο χρήστης να χρειάζεται να γνωρίζει τον καλλιτέχνη, τον τίτλο ενός έργου ή τη συλλογή στην οποία ανήκει, μπορεί να περιγράψει αυτό που αναζητά.

Η ίδια η πλατφόρμα προτείνει αναζητήσεις όπως «propaganda poster», «abstract geometric shapes», «Japanese woodblock print of birds» ή «surrealist dreams», μετατρέποντας ουσιαστικά εκατομμύρια ψηφιοποιημένα έργα σε μια ενιαία, θεματικά αναζητήσιμη συλλογή.

Στην κορυφή της σελίδας «About» βρίσκεται, για παράδειγμα, το έργο του Thomas Cole The Voyage of Life: Youthτου 1842, η εικόνα του οποίου προέρχεται από την National Gallery of Art στην Ουάσινγκτον.

Ανώνυμη η ομάδα πίσω από το The Last Museum

Όπως επισημαίνει το ARTnews, πίσω από το The Last Museum δεν εμφανίζονται ονόματα δημιουργών ή κάποια συγκεκριμένη εταιρική ταυτότητα, ενώ ως μέσο επικοινωνίας παρέχεται μόνο μια κρυπτογραφημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Proton.

Στη σελίδα «About», οι δημιουργοί του σημειώνουν ότι η ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν, δεν συνδέεται με κανένα από τα μουσεία ή τις γκαλερί των οποίων το υλικό συγκεντρώνει και δεν της ανήκουν οι εικόνες που παρουσιάζει.

Μεγάλο μέρος των έργων βρίσκεται ήδη σε καθεστώς public domain. Σύμφωνα με το Colossal, το οποίο είχε επίσης παρουσιάσει την πλατφόρμα, όταν οι εικόνες εξακολουθούν να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμφανίζονται σε χαμηλή ανάλυση για διαδικτυακή περιήγηση, με την πλατφόρμα να επικαλείται τη χρήση τους αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς στο πλαίσιο του fair use.

Οι δημιουργοί του The Last Museum αναφέρουν ακόμη ότι κάθε εικόνα συνδέεται με την αρχική της πηγή και καλούν τους κατόχους δικαιωμάτων να επικοινωνήσουν μαζί τους σε περίπτωση που θεωρούν ότι προκύπτει ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με πληροφορίες από Artnews