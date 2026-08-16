Το «Μεγάλο Κύμα» του Χοκουσάι «άνθισε» στις Βρυξέλλες με 700.000 λουλούδια (βίντεο, φώτος)

Σε έναν τεράστιο πολύχρωμο καμβά έχει μεταμορφωθεί η Grand-Place των Βρυξελλών, με το Flower Carpet 2026 να αντλεί φέτος έμπνευση από ένα από τα διασημότερα έργα στην ιστορία της ιαπωνικής τέχνης, το «Μεγάλο Κύμα έξω από την Καναγκάουα» του Κατσουσίκα Χοκουσάι.

Η 24η διοργάνωση του Flower Carpet πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου, με την Ιαπωνία να βρίσκεται στο επίκεντρο, δέκα χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία της με τη διοργάνωση. Η επιλογή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 160 χρόνων διπλωματικών σχέσεων και φιλίας μεταξύ Βελγίου και Ιαπωνίας.

Το σχέδιο του Χοκουσάι επανερμήνευσε για τη φετινή διοργάνωση ο Ιάπωνας καλλιτέχνης Hiro Sugiyama, καλλιτέχνης και καθηγητής στο Kyoto University of the Arts και συνιδρυτής της καλλιτεχνικής ομάδας Enlightenment.

Στη δική του εκδοχή, ο Sugiyama συνδυάζει το πρωτότυπο έργο με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Παραδοσιακά μοτίβα, όπως τα κύματα, το όρος Φούτζι και μυστηριακές μορφές, ανασυντίθενται μέσα από ψηφιακές τεχνικές, έντονες συνθέσεις και ρυθμικά μοτίβα, επιχειρώντας να φέρουν την πολιτιστική μνήμη του παρελθόντος στο σήμερα.

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης, στόχος του είναι να δημιουργήσει μια σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, το αναλογικό και το ψηφιακό, την ιαπωνική κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη.

1.680 τετραγωνικά μέτρα και 700.000 λουλούδια

Η κλίμακα της εγκατάστασης είναι εντυπωσιακή. Το λουλουδένιο έργο καταλαμβάνει 1.680 τετραγωνικά μέτρα, με τους διοργανωτές να το χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο flower carpet στον κόσμο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 700.000 λουλούδια, τα οποία καλλιεργήθηκαν στο Βέλγιο και κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία.

©FlowerCarpet_MasterShoot

Η φετινή σύνθεση αποτελείται κυρίως από ντάλιες, με τις ομάδες της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Tapis de Fleurs να μεταφέρουν το σχέδιο του Sugiyama στην τεράστια επιφάνεια της ιστορικής πλατείας.

Hiro Sugiyama, artiste / Son Excellence Takeshi Osuga / Nawal Ben Hamou, échevine / ©FlowerCarpet_MasterShoot

Το Flower Carpet αποτελεί εφήμερο έργο τέχνης και παρουσιάζεται μόλις για τέσσερις ημέρες. Η παράδοση επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια, το Σαββατοκύριακο γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, μεταμορφώνοντας την Grand-Place σε μια μεγάλης κλίμακας λουλουδένια εγκατάσταση.

Η φετινή διοργάνωση άνοιξε στις 13 Αυγούστου και ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου. Τα βράδια πραγματοποιείται επίσης ηχητικό και φωτιστικό θέαμα στην Grand-Place.