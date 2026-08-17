Βρέθηκαν οι κλεμμένοι Matisse oκτώ μήνες μετά τη ληστεία - Ήταν κρυμμένοι σε διαμέρισμα στο Σάο Πάολο

Οκτώ μήνες μετά την κινηματογραφική ληστεία, κατά την οποία δύο ένοπλοι εισέβαλαν μέρα μεσημέρι σε μία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Βραζιλίας και έφυγαν με έργα των Henri Matisse και Candido Portinari, η αστυνομία εντόπισε μέρος της λείας. Οι οκτώ πολύτιμες δημιουργίες του Matisse βρέθηκαν κρυμμένες σε διαμέρισμα στα περίχωρα του Σάο Πάολο και επέστρεψαν πλέον στη συλλογή από την οποία είχαν κλαπεί.

Την ανάκτηση των έργων ανακοίνωσε επισήμως ο Δήμος του Σάο Πάολο, αναφέροντας ότι οι οκτώ χαρακτικές δημιουργίες του Γάλλου καλλιτέχνη εντοπίστηκαν στις 13 Αυγούστου στο São Bernardo do Campo, στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της πόλης, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Πολιτικής Αστυνομίας. Ένας ύποπτος συνελήφθη κατά την επιχείρηση.

Τα έργα είχαν κλαπεί στις 7 Δεκεμβρίου 2025 από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Mário de Andrade, όταν δύο ένοπλοι εισέβαλαν στο κτήριο ενώ ήταν ανοικτό στο κοινό. Τα εκθέματα παρουσιάζονταν τότε στο πλαίσιο της έκθεσης «Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade».

Τα οκτώ έργα του «Jazz»

Οι δημιουργίες που ανακτήθηκαν προέρχονται από την περίφημη σειρά «Jazz» του 1947, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της ύστερης δημιουργικής περιόδου του Henri Matisse.

Πρόκειται για τα έργα «The Clown», «The Circus», «Monsieur Loyal», «The Nightmare of the White Elephant», «The Codomas», «The Swimmer in the Aquarium», «The Sword Swallower» και «The Cowboy». Και τα οκτώ αποτελούν μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης Mário de Andrade και θεωρούνται σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τη Folha de S.Paulo, η αξία τους υπολογίζεται σε πάνω από ένα εκατομμύριο βραζιλιάνικα ρεάλ, ενώ εκπρόσωποι της βιβλιοθήκης επιβεβαίωσαν μετά την ανάκτησή τους ότι πρόκειται για τα αυθεντικά έργα. Ο επικεφαλής της έρευνας, Ronald Quene, ανέφερε μάλιστα ότι βρέθηκαν άθικτα, χωρίς να έχει προκληθεί ζημιά στη συλλογή.

Σε διαμέρισμα η λεία

Οι οκτώ δημιουργίες βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο São Bernardo do Campo. Σύμφωνα με τη Folha, στο σημείο συνελήφθη 44χρονος επιχειρηματίας ως ύποπτος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης όπλο.

Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τον σχεδιασμό της ληστείας στον 53χρονο Laéssio Rodrigues de Oliveira, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση από τον Απρίλιο. Οι αρχές θεωρούν ότι ο άνδρας που συνελήφθη με τα έργα τα φύλαγε για λογαριασμό του φερόμενου ως οργανωτή της κλοπής.

Η έρευνα είχε ενταχθεί στην «Επιχείρηση Marchand», στο πλαίσιο της οποίας είχαν εκδοθεί 11 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης.

Αγνοούνται ακόμη πέντε έργα του Portinari

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έχει κλείσει. Από τη ληστεία είχαν αφαιρεθεί συνολικά 13 έργα: τα οκτώ του Matisse που ανακτήθηκαν και ακόμη πέντε χαρακτικά έργα του μεγάλου Βραζιλιάνου μοντερνιστή Candido Portinari, από το έργο «Menino de Engenho».

Τα πέντε έργα του Portinari δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και, σύμφωνα με πληροφορίες της Folha που αποδίδονται στις αρχές ασφαλείας του Σάο Πάολο, υπάρχει η υποψία ότι μπορεί να έχουν ήδη πωληθεί.

«Ανήκουν στην πόλη και στη μνήμη των κατοίκων της»

Ο δημοτικός γραμματέας Πολιτισμού και Δημιουργικής Οικονομίας, Totó Parente, χαρακτήρισε την ανάκτηση των έργων εξαιρετικά σημαντική για τον πολιτισμό και την κληρονομιά του Σάο Πάολο, τονίζοντας ότι πρόκειται για δημιουργίες που ανήκουν στην πόλη και αποτελούν μέρος της συλλογικής της μνήμης.

Μετά τη ληστεία, ο Δήμος ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας στη Βιβλιοθήκη Mário de Andrade, αναθεωρώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας και αυξάνοντας την εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, σήμερα εργάζονται στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης 30 φύλακες.

Τα έργα του Matisse έχουν πλέον επιστραφεί επισήμως στη βιβλιοθήκη και θα περάσουν από τεχνικό έλεγχο και διαδικασίες συντήρησης πριν επανενταχθούν πλήρως στη συλλογή της.