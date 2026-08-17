Η Στέλλα Παπά στη Women in Art Biennale London 2026

Η Κύπρια εικαστικός Στέλλα Παπά επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη Women in Art Biennale London 2026, μια διεθνή διοργάνωση σύγχρονης τέχνης αφιερωμένη στη γυναικεία δημιουργικότητα και το σύγχρονο καλλιτεχνικό έργο. Η Biennale θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου 2026, στο εμβληματικό Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου, συγκεντρώνοντας περίπου 150 γυναίκες εικαστικούς από περισσότερες από 50 χώρες.

Η επιλογή της Στέλλας Παπά ανάμεσα σε εκατοντάδες δημιουργούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη μοναδική συμμετοχή από την Κύπρο και την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η πρώτη φορά που Κύπρια εικαστικός επιλέγεται να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Biennale.

Η παρουσία της πραγματοποιείται μέσω της Artio Art Gallery, δίνοντας στην καλλιτέχνιδα την ευκαιρία να παρουσιάσει τη χαρακτηριστική κυβιστική εικαστική της γλώσσα σε ένα διεθνές κοινό.

«The Shape of Longing»

Στη Women in Art Biennale London 2026, η Στέλλα Παπά συμμετέχει με το έργο «The Shape of Longing» (Το Σχήμα της Λαχτάρας).

Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο ο στοχασμός μετατρέπεται σε μια οπτική αφήγηση γύρω από τη γυναικεία σοφία και ανθεκτικότητα. Παρότι η μορφή αποδίδεται μέσα από μια ανδρική φιγούρα, το έργο λειτουργεί ως φόρος τιμής στις γυναίκες που καλούνται να ξαναχτίσουν τον εαυτό τους έπειτα από αντιξοότητες.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής βραβείων, ενώ στους χώρους του ιστορικού κτηρίου θα προβάλλονται σύντομα βίντεο αφιερωμένα στις συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες και στο έργο τους.

Παράλληλα, άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού θα καταθέτουν σχόλια και κριτικές για τα έργα, ενώ η έκθεση θα πλαισιώνεται από μουσική jazz και ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό.

Τα έργα των επιλεγμένων εικαστικών θα συμπεριληφθούν επίσης σε συλλεκτική έκδοση τέχνης, η οποία θα διανεμηθεί σε γκαλερί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επόμενος σταθμός το Εδιμβούργο

Η διεθνής παρουσία της Στέλλας Παπά συνεχίζεται το φθινόπωρο, αυτή τη φορά στη Σκωτία.

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2026 θα συμμετάσχει στο Greyfriars Edinburgh Art Fair, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική εκκλησία Greyfriars Kirk, στην παλιά πόλη του Εδιμβούργου.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, τέσσερα έργα της θα παρουσιαστούν σε γιγαντοοθόνη με μουσική συνοδεία, δημιουργώντας μια διαφορετική, σύγχρονη εμπειρία παρουσίασης της εικαστικής δημιουργίας.

Ανάμεσα στα έργα που συνδέονται με την παρουσία της στο Εδιμβούργο βρίσκεται το «Colourful Emotions», ένα κατακερματισμένο πορτρέτο που διερευνά τις πολλαπλές ταυτότητες και τους διαφορετικούς ρόλους που οι γυναίκες καλούνται να ενσαρκώσουν στη διάρκεια της ζωής τους.

Με τις δύο συμμετοχές της σε Λονδίνο και Εδιμβούργο, η Στέλλα Παπά διευρύνει τη διεθνή παρουσία της και παρουσιάζει τη δική της κυβιστική εικαστική γλώσσα σε ένα ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της σύγχρονης κυπριακής εικαστικής δημιουργίας στο εξωτερικό.