«Things We Pass By»: Ανοιχτή πρόσκληση σε φωτογράφους από όλη την Κύπρο

Το Cyprus International Film Festival (CYIFF), σε συνεργασία με το WIFT – Women in Film and Television Cyprus και το Τμήμα Λευκωσίας της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε φωτογράφους από όλη την Κύπρο για συμμετοχή στην έκθεση «Ένα οπτικό ταξίδι στον κόσμο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στην Κύπρο – Things We Pass By».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στην παλιά Λευκωσία, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου.

Η ποίηση όσων προσπερνάμε

Το «Things We Pass By» στρέφει τον φωτογραφικό φακό στην ομορφιά της καθημερινότητας: στις εφήμερες στιγμές, στις μικρές και κρυμμένες ιστορίες, στους ανθρώπους και στους χώρους που αποτελούν μέρος της ζωής μας, αλλά συχνά περνούν απαρατήρητοι. Οι φωτογράφοι καλούνται να προσεγγίσουν το θέμα μέσα από τη δική τους καλλιτεχνική ματιά και να αποτυπώσουν την ουσία αυτής της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει από μία έως τέσσερις φωτογραφίες, από τις οποίες θα γίνει η επιλογή του έργου που θα συμμετάσχει στην έκθεση.

Πώς υποβάλλονται οι φωτογραφίες

Οι συμμετοχές αποστέλλονται στο wiftcyprus@gmail.com, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Things We Pass By».

Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί είτε με φωτογραφική μηχανή είτε με κινητό τηλέφωνο και μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Μορφή αρχείου: JPG

Μεγαλύτερη πλευρά: 2000 pixels

Χρωματικό προφίλ: sRGB

Ονομασία αρχείου: SURNAME_NAME_NUMBER, π.χ. ANDREOU_ANDREAS_1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2026.

Οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν προσωπικά με τους φωτογράφους των οποίων τα έργα θα επιλεγούν, ενημερώνοντάς τους και για τον τρόπο παρουσίασης.

Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν είτε μέσω ψηφιακής προβολής στον χώρο είτε σε έντυπη μορφή. Όσα έργα επιλεγούν για εκτύπωση θα παρουσιαστούν σε διάσταση 40 x 55 εκ., σε foam board πάχους 5 mm.

Η φωτογραφία ως μέσο αφήγησης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου, που συμπληρώνει φέτος 21 χρόνια παρουσίας, έχει εντάξει διαχρονικά τη φωτογραφία στις δράσεις του, φιλοξενώντας ομαδικές και ατομικές εκθέσεις και δίνοντας χώρο τόσο σε καταξιωμένους όσο και σε νεότερους Κύπριους δημιουργούς.

Για το CYIFF, η φωτογραφία λειτουργεί ως ένα ακόμη μέσο αφήγησης, παράλληλα με τον κινηματογράφο: μια εικόνα μπορεί να διασώσει μια στιγμή, να αφηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία ή να φέρει στην επιφάνεια εκείνο που το βλέμμα έχει συνηθίσει να προσπερνά.

Μέσα από τις φωτογραφικές του δράσεις, το Φεστιβάλ επιδιώκει παράλληλα να ενισχύσει την εξωστρέφεια της σύγχρονης κυπριακής φωτογραφίας και τη σύνδεσή της με ένα ευρύτερο, διεθνές καλλιτεχνικό κοινό.

Πληροφορίες

«Things We Pass By» | 21-25 Σεπτεμβρίου 2026 | Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, παλιά Λευκωσία

Υποβολή φωτογραφιών έως: 6 Σεπτεμβρίου 2026

Υποβολές: wiftcyprus@gmail.com

Πληροφορίες: cyprusfilmfestival.org