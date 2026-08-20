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«No Mirrors Left in Gaza»: Η οικιακή ζωή ως πράξη αντοχής μέσα στον πόλεμο μέσα από την έκθεση της Miriam McConnon
Δημοσιεύθηκε 20.08.2026 09:10
«No Mirrors Left in Gaza»: Η οικιακή ζωή ως πράξη αντοχής μέσα στον πόλεμο μέσα από την έκθεση της Miriam McConnon

Μέσα από τους πίνακές της, η καλλιτέχνιδα απεικονίζει προσωρινά καταλύματα που προσπαθούν να παραμείνουν σπίτια.

Μια νέα έκθεση της Ιρλανδής καλλιτέχνιδας Miriam McConnon, με τίτλο «No Mirrors Left in Gaza», παρουσιάζεται στην Olivier Cornet Gallery στο Δουβλίνο, φωτίζοντας μια λιγότερο ορατή πλευρά του πολέμου στη Γάζα: την προσπάθεια των οικογενειών να διατηρήσουν την αίσθηση του σπιτιού, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας μέσα στις συνθήκες του πολέμου και του εκτοπισμού.

Η έκθεση , ανοίγει στις 30 Αυγούστου στις 15:00, με τα εγκαίνια να πραγματοποιεί ο Παλαιστίνιος ποιητής Alaa Alqaisi, υποψήφιος διδάκτορας στο Trinity College Dublin. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η νέα σειρά έργων της McConnon έχει διαμορφωθεί μέσα από την αλληλογραφία της με οικογένειες στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, βρίσκεται ο «μαλακός» χώρος της οικιακής ζωής, ένας χώρος που, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας βίας, επιχειρεί να αντισταθεί στη σκληρότητα του πολέμου.

Μέσα από τους πίνακές της, η καλλιτέχνιδα απεικονίζει προσωρινά καταλύματα που προσπαθούν να παραμείνουν σπίτια. Τα ελάχιστα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που έχουν απομείνει στις οικογένειες αποκτούν μια νέα, σχεδόν ανεκτίμητη αξία. Μοτίβα και στοιχεία από προσωπικά αντικείμενα των οικογενειών ενσωματώνονται στις σκηνές, διατηρώντας την παρουσία και τη μνήμη των ανθρώπων που τα κατείχαν.

 

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Ιδιαίτερα συμβολική είναι η εγκατάσταση δύο παιδικών ενδυμάτων στα παράθυρα της γκαλερί. Τα μικρά μπουφάν είναι κατασκευασμένα από ιατρική γάζα, ένα υλικό που συνδέεται ετυμολογικά με τη Γάζα και χρησιμοποιείται για την περίδεση τραυμάτων. Η McConnon μετατρέπει το εύθραυστο αυτό υλικό σε ένα συμβολικό «Baby Armour»,μια καλλιτεχνική αναφορά στα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Γάζα.

Η καλλιτέχνιδα στρέφεται παράλληλα , όπως αναφέρει, στην αρχαιολογική καταγραφή του πολέμου, μέσα από μια σειρά αρχαίων αγγείων στα οποία αποτυπώνονται εικόνες εκτοπισμένων παλαιστινιακών οικογενειών. Με αυτόν τον τρόπο λέει, η σύγχρονη εμπειρία του εκτοπισμού συνδέεται με την ιστορική μνήμη και την προσπάθεια διατήρησης της ανθρώπινης παρουσίας μέσα στον χρόνο. Η ιστορία του πολέμου συχνά καταγράφεται μέσα από τις μάχες, τις νίκες και τις ήττες.

Η δουλειά της Miriam McConnon επιχειρεί να καταγράψει μια διαφορετική ιστορία, εκείνη της καθημερινής επιβίωσης. Το σπίτι, ακόμη και όταν αποτελεί έναν προσωρινό χώρο, παρουσιάζεται ως τελευταίο καταφύγιο ασφάλειας, μνήμης και αξιοπρέπειας.

Με την έκθεση «No Mirrors Left in Gaza», η Olivier Cornet Gallery αναδεικνύει τη δύναμη του οικιακού χώρου σε μια περίοδο πολέμου, πείνας και καταστροφής. Τα έργα της McConnon λειτουργούν ως μια προσπάθεια καλλιτεχνικής τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης μιας πλευράς της σύγκρουσης που συχνά μένει στο περιθώριο της ζωής των ανθρώπων που προσπαθούν να συνεχίσουν να ζουν, να θυμούνται και να διατηρούν την αίσθηση του «σπιτιού» ακόμη και όταν αυτό έχει σχεδόν πάψει να υπάρχει. 

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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΓΑΖΑ
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