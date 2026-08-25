Europol:Οι ληστείες μουσείων έχουν γίνει βιαιότερες, με τους κλέφτες να προσλαμβάνονται μέσα από τα social media

Οι κλέφτες έργων τέχνης στην Ευρώπη διαπράττουν περισσότερο βίαιες ληστείες στοχεύοντας στον χρυσό και στα κοσμήματα και οι συμμορίες που εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους εγκλήματα έχουν αντικατασταθεί από καιροσκόπους που στρατολογούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

H ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι πέρυσι τον Οκτώβριο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των αλλαγών, είπε η Europol, καθώς οι ληστές απείλησαν φύλακες και επισκέπτες και έκλεψαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, όπως την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι κλέφτες έργων τέχνης έχουν στρέψει την προσοχή τους σε πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα και πολιτιστικά αντικείμενα που προσφέρουν μεγαλύτερα κέρδη, επισήμανε σε μια έκθεση o Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου.

Η τιμή του χρυσού έχει εκτιναχθεί κατά 85% τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς επενδυτές και κεντρικές τράπεζες στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο.

Η London Bullion Market Association, η οποία εποπτεύει το κέντρο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών χρυσού του Λονδίνου, προειδοποίησε ότι «καθώς οι τιμές του χρυσού αυξάνονται σε ιστορικά επίπεδα, αυξάνονται επίσης οι παράνομες διακινήσεις και οι στρεβλώσεις της αγοράς».

Την ίδια ώρα, η Europol περιγράφει πως οι «εγκληματίες παραβιάζουν χώρους και προθήκες χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως βαριοπούλες, τσεκούρια, λοστούς και σε ορισμένες περιπτώσεις εκρηκτικά».

Ενώ οι παραδοσιακές συμμορίες χρησιμοποιούσαν «τον δόλο και τη μυστικότητα», διέθεταν έναν κεντρικό ηγέτη και εξειδικευμένη εμπειρία, οι πρόσφατες κλοπές διαπράχθηκαν από μια αποκεντρωμένη, περιστασιακή ομάδα καιροσκόπων που αναζητούν το κέρδος, οι οποίοι στρατολογήθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη βάση της διάπραξης ενός «εγκλήματος ως υπηρεσία», τονίζεται.

Η Europol προσέθεσε πως οι κλέφτες βάζουν στο στόχαστρό τους ολοένα και περισσότερο χρυσά αντικείμενα από ψήγματα χρυσού και κέρματα έως κοσμήματα. «Τα πολύτιμα μέταλλα μπορούν εύκολα να λιώσουν, μην αφήνοντας κανένα ίχνος για τις αρχές επιβολής του νόμου και διευκολύνοντας την παράνομη πώλησή τους κατά τη διαδικασία διάθεσης των κλοπιμαίων. Οι πολύτιμοι λίθοι που βρίσκονται στα κοσμήματα, από την άλλη πλευρά, μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να μεταπωληθούν», αναφέρει η έκθεση.

Πέρυσι τον Ιανουάριο, κλέφτες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να αποσπάσουν ένα χρυσό κράνος ηλικίας 2.500 ετών και τρία αρχαία χρυσά βραχιόλια από ένα μουσείο στην Ολλανδία. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν αργότερα και επιστράφηκαν στη Ρουμανία, αν και ένα από τα βραχιόλια δεν έχει ακόμα βρεθεί.

Η Europol σημείωσε επίσης αύξηση στις κλοπές αρχαίων κινεζικών πορσελάνινων αντικειμένων τέχνης, όπως αγγεία της δυναστείας των Μινγκ λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει.