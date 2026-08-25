Η θραύση του γυαλιού ως πράξη αποκάλυψης: Στη Βενετία ο Κύπριος εικαστικός Γιώργος Παπαδόπουλος

Γράφει η Κική Περικλέους

Ένα έργο που μετατρέπει τη θραύση του γυαλιού σε μια πράξη αποκάλυψης παρουσιάζει ο Κύπριος εικαστικός Γιώργος Παπαδόπουλος στη Venice Glass Week 2026.

Το νέο του έργο, «Ecce Homo, Ecce Dolor», εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σειρά New Icons και θα παρουσιαστεί στο Palazzo Morosini της Βενετίας, από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, στο έργο το σπάσιμο δεν αποτελεί πράξη καταστροφής. Αντίθετα, γίνεται ένα μέσο αποκάλυψης. Ο καλλιτέχνης επαναπροσεγγίζει την εικόνα του Χριστού μέσα από τον κατακερματισμό, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική τεχνική του που συνδυάζει θραύση, ζωγραφική και πλαστικοποίηση γυαλιού.

«Η ραγισμένη επιφάνεια αποκτά έτσι διττό χαρακτήρα είναι ταυτόχρονα υλικό και μεταφορά. Οι ρωγμές λειτουργούν ως μια οπτική γλώσσα που μιλά για τον πόνο, την ευαλωτότητα και τη μεταμόρφωση, μεταφέροντας τη θρησκευτική εικόνα από το επίπεδο της απλής αναπαράστασης σε μια πιο προσωπική και υπαρξιακή εμπειρία», αναφέρεται.

Το «Ecce Homo, Ecce Dolor» έχει σχεδιαστεί ως ένα πορτρέτο δύο όψεων. Στη μία πλευρά εμφανίζεται ο Χριστός ως Ecce Homo - ο άνθρωπος που παρουσιάζεται ενώπιον του πλήθους λίγο πριν από τη σταύρωση. Στην άλλη πλευρά, η δημόσια εικόνα υποχωρεί και αποκαλύπτεται μια πιο εσωτερική διάσταση, ο άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με τον δικό του πόνο.

«Με αυτόν τον τρόπο, η εικόνα παύει να είναι ένα αντικείμενο που ο θεατής απλώς κοιτά. Για να τη συναντήσει, χρειάζεται να κινηθεί γύρω από αυτήν, να τη δει από διαφορετικές πλευρές και να επανεξετάσει αυτό που αρχικά θεωρούσε δεδομένο», προστίθεται.

Η 10η διοργάνωση της Venice Glass Week θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και δημιουργών από τον διεθνή χώρο του γυαλιού. Το έργο του Γιώργου Παπαδόπουλου θα παρουσιαστεί στο Venice Glass Week HUB by Generali, στο Palazzo Morosini, στο Campo Santo Stefano, στη Βενετία.