Τα APAC Labs του Ινστιτούτου Κύπρου ενισχύουν τις ευρωπαϊκές συνεργασίες τους μέσα από το Erasmus+

Τη διεθνή τους παρουσία και τις συνεργασίες τους με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα ενισχύουν τα Andreas Pittas Art Characterization Laboratories (APAC Labs) , τα ερευνητικά εργαστήρια του STARC στο Ινστιτούτο Κύπρου που δραστηριοποιούνται στη μελέτη και τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση επιστημονικών και ψηφιακών τεχνολογιών, μέσα από μια σειρά δράσεων κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Οι ανταλλαγές επικεντρώθηκαν σε πεδία όπως η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, η μηχανική ερευνητικού λογισμικού, η επιστήμη της συντήρησης και οι τεχνολογίες απεικόνισης, δημιουργώντας νέες γέφυρες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Στην Κέρκυρα, ο Καθηγητής Sorin Hermon φιλοξενήθηκε από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε μια επίσκεψη που ενίσχυσε τη συνεργασία του Τμήματος με το Ινστιτούτο Κύπρου και τη διασύνδεση του Εργαστηρίου Μουσειολογίας με διεθνή ερευνητικά δίκτυα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Καθηγητής Hermon παρουσίασε τη διάλεξη «Heritage, Data and the Digital: Research at STARC of The Cyprus Institute», με έμφαση στα πιο πρόσφατα ερευνητικά έργα του STARC, στα συστήματα διαχείρισης δεδομένων και στις δράσεις ψηφιοποίησης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο Πόρτο, ο Δρ Αυγουστίνος Αυγουστή συμμετείχε στο Erasmus+ Staff Exchange Programme στο Universidade Fernando Pessoa, με επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών γύρω από τις ψηφιακές τεχνολογίες για την πολιτιστική κληρονομιά, τη μηχανική ερευνητικού λογισμικού και την ψηφιακή καινοτομία.

Η επίσκεψη άνοιξε παράλληλα τον δρόμο για μελλοντικές κοινές ερευνητικές δράσεις και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία ανάμεσα στα δύο ιδρύματα.

Πιο πρόσφατα, ο Ropertos Georgiou, Senior Research Digital Imaging Scientist στα STARC/APAC Laboratories, συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό εργαστήριο στην Αθήνα, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Erasmus+.

Το εργαστήριο φιλοξενήθηκε από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επικεντρώθηκε σε σύγχρονα συστήματα gel και προηγμένες τεχνικές απεικόνισης για τη συντήρηση έργων τέχνης.

Η εκπαίδευση συνδύασε θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εφαρμογή σε τεχνικές καθαρισμού έργων σε καμβά, ξύλο και χαρτί, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιώσιμες πρακτικές συντήρησης και στη χρήση τεχνολογιών απεικόνισης για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των επεμβάσεων.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια των APAC Labs να ενισχύσουν τη διεθνή τους δικτύωση και να εμβαθύνουν την τεχνογνωσία τους σε τομείς που βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της σύγχρονης έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά.

Μέσα από τις συνεργασίες αυτές, η έρευνα γύρω από τον πολιτισμό, την τεχνολογία και τη συντήρηση αποκτά όλο και πιο έντονα διασυνοριακό χαρακτήρα, με την ανταλλαγή γνώσης να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση νέων ερευνητικών πρακτικών και ευρωπαϊκών συνεργειών.