Αναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι» στη Λεμεσό

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη παρουσιάζει την έκθεση Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι, μια αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Η έκθεση συγκεντρώνει ζωγραφικά έργα, βίντεο, λειτουργική γλυπτική, εγκαταστάσεις, αρχειακό και κινηματογραφικό υλικό, ανιχνεύοντας εικόνες, ιδέες και διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει το έργο του Κουρούσιη σε διαφορετικές περιόδους και μορφές.

Ο τίτλος λαβύρινθοι αντλείται από ενότητα έργων του Κουρούσιη και προτείνει τον λαβύρινθο ως αφηγηματική προσέγγιση: όχι μέσα από μια χρονολογική σειρά, αλλά μέσα από συνδέσεις, επαναφορές και διασταυρώσεις. Ως εκ τούτου, η έκθεση ξεδιπλώνεται μέσα από θεματικούς κύκλους και αρχειακά ίχνη, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται το διαρκές ενδιαφέρον του Κουρούσιη για τις γλυπτικές μορφές και τον χώρο, την εικόνα και τις τεχνολογίες. Η πρακτική του αναπτύχθηκε σε μια περίοδο καταλυτικών μετασχηματισμών, κατά την οποία, οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες άρχισαν να αποκτούν ολοένα και σημαντικότερη θέση στην καλλιτεχνική δημιουργία και τον πειραματισμό.

Νίκος Κουρούσιης, Λαβύρινθος, 1973

Παράλληλα με αυτές τις αναζητήσεις, η ζωγραφική, οι εγκαταστάσεις και τα έργα στον δημόσιο χώρο παρέμειναν σταθερά πεδία της καλλιτεχνικής του πρακτικής. Η έκθεση γεφυρώνει αυτές τις καλλιτεχνικές πρακτικές, αναδεικνύοντας μια δημιουργική διαδικασία που κινείται ανάμεσα στο υλικό και το ψηφιακό, την εικόνα και τη μεταμόρφωσή της, τη μνήμη και την παρουσία.

Μια σειρά σχεδίων που χρονολογούνται από το 1962 έως το 1994, μαζί με αποκόμματα εφημερίδων, αρχειακό υλικό και έργα που εκτείνονται σε αρκετές δεκαετίες, σχηματίζουν ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων μοτίβων και αναζητήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται εμβληματικά έργα από τις ενότητες λαβύρινθος (1970–), ουράνιο τόξο (1974–), μεταμόρφωση (1986–), Ίκαρος (1987–) και λειτουργική γλυπτική (1985–). Παράλληλα, παρουσιάζεται η ανακατασκευή ενός έργου από την ενότητα λαβύρινθος του 1970, επαναφέροντας στο παρόν μια παλαιότερη καλλιτεχνική χειρονομία.

Το πρόγραμμα της έκθεσης εμπλουτίζεται με μία παράλληλη δράση κάθε εβδομάδα, εξερευνώντας διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής πορείας του Νίκου Κουρούσιη.

Η ομότιτλη έκδοση της έκθεσης, από τις Εκδόσεις Αρμίδα και το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, θα κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αποτελείται από οκτώ έντυπα, καθένα από τα οποία συγκεντρώνει οπτικό υλικό και στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Κουρούσιη.

Αρχειακή φωτογραφία από την εγκατάσταση του έργου Ουράνιο τόξο, 1975, κυκλικός κόμβος Κολοκασίδη, Άγιος Δομέτιος

Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου | 18:00–22:00

Εγκαίνια & παρουσίαση catalogue raisonné

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου | 18:00–19:00

Ξενάγηση στο σκηνογραφικό έργο του Νίκου Κουρούσιη στο Μουσείο Θεάτρου Κύπρου, Λεμεσός

Κρατήσεις: 25343464

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου | 18:00–20:00

Δημιουργικό εργαστήρι για εφήβους & ενήλικες

Δήλωση συμμετοχής · €10

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου | 11:00–13:00

Ξενάγηση στο Μουσείο & Πάρκο Γλυπτικής του Ιδρύματος Νίκος Κουρούσιη, Μιτσερό

Κρατήσεις: 99473072

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου | 11:00–12:00 & 17:00–18:00

Ξεναγήσεις στην έκθεση με την επιμελητική ομάδα

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου | 18:00–20:00

Παρουσίαση έκδοσης της έκθεσης & συζήτηση

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου | 11:00–12:00 & 17:00–18:00

Ξεναγήσεις & δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Δήλωση συμμετοχής · €10

Νίκος Κουρούσιης, Ουράνιο τόξο, 1978

Συντελεστές

Επιμέλεια: Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Χριστίνα Λάμπρου

Αρχιτεκτονική έκθεσης: counter:current

Γραφιστικός σχεδιασμός: Χριστίνα Ολυμπίου

Παραγωγή: Πήτερ Εραμιάν

Εκθεσιακές κατασκευές & εγκατάσταση: Lovenlight, MeMeraki Artist, Maras design lab

Υποστήριξη παραγωγής: Mokia Dinnyuy Manjoh

Επικοινωνία: Νίκολα Μητροπούλου

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Ειρήνη Φωτίου, Ίδρυμα Νίκου Κουρούσιη

Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη–Σάββατο 10:00–20:00

Κυριακή 10:00–18:00

Ελεύθερη είσοδος

Πληροφορίες: apothikespapadaki@gmail.com