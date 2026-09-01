Ο Χρίστος Κακουλλής [CRS] στη διεθνή Biennale «Visions of Maria» στην Αθήνα

Με την «Ηχώ της Κάλλας», μια σύνθεση γεμάτη αναφορές στη μνήμη, την όπερα και τον ελληνικό πολιτισμό, ο Χρίστος Κακουλλής (CRS) ετοιμάζεται για μια νέα διεθνή παρουσία στην Αθήνα.

Ο Κύπριος εικαστικός θα συμμετάσχει στην τελική έκθεση της διεθνούς Biennale «Visions of Maria», η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας.

Το έργο του επιλέχθηκε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για να παρουσιαστεί στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», όπου θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση.

Η «Ηχώ της Κάλλας» αποτελεί εικαστικό αφιέρωμα στη σπουδαία σοπράνο, προσεγγίζοντας τη διαχρονική επιρροή της μέσα από εικόνες και σύμβολα με ιδιαίτερη σημασία για τον δημιουργό.

Στο πάνω αριστερό μέρος της σύνθεσης απεικονίζονται τα ερείπια της αρχαίας Σαλαμίνας, ως αναφορά στις κυπριακές ρίζες του Κακουλλή, ενώ κάτω δεξιά δεσπόζει ο Παρθενώνας. Στο κάτω αριστερό μέρος παρουσιάζεται μια σκηνή όπερας, παραπέμποντας στον χώρο όπου η Κάλλας μεγαλούργησε, ενώ πάνω δεξιά η ίδια αποδίδεται σε μια πιο εσωτερική και σκεπτική στιγμή, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τον μύθο.

Η σύνθεση επιχειρεί έτσι να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και συμβολισμούς γύρω από έναν κοινό άξονα: τη δύναμη της τέχνης και της πολιτιστικής μνήμης.

Η συμμετοχή στη «Visions of Maria» προσθέτει ακόμη έναν διεθνή σταθμό στην πορεία του CRS, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τη street και stencil art δημιουργία του και για έργα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, 20:00

Διάρκεια: 17-20 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 12.00-20.00

Χώρος: Μέγαρο Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα.