Αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ επιστρέφει στην γερμανική πόλη Γκότα μετά από 80 χρόνια

Μια νεανική αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ επιστρέφει, έστω και προσωρινά, στην πόλη της Γκότα στη Γερμανία, ογδόντα χρόνια μετά την αμφιλεγόμενη απομάκρυνσή της. Το έργο του 1629 θα ταξιδέψει από την Alte Pinakothek του Μονάχου στο Δουκικό Μουσείο της Γκότα, για την έκθεση Rembrandt 1632: The Creation of a Brand, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Η ιστορία του πίνακα είναι στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές αναταράξεις της Γερμανίας του 20ού αιώνα. Το έργο, που απεικονίζει τον Ρέμπραντ σε ηλικία 24 ετών, βρισκόταν από τον 19ο αιώνα στο Schloss Friedenstein της Γκότα. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταφέρθηκε σε ασφαλέστερη τοποθεσία και το 1945 επέστρεψε στο μουσείο.

Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, η δουκική οικογένεια φέρεται να οργάνωσε κρυφά τη μεταφορά του στο Κόμπουργκ, το οποίο βρισκόταν στην αμερικανική ζώνη κατοχής. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Friedenstein Gotha, η απομάκρυνση του έργου έγινε παράνομα. Η κίνηση φαίνεται ότι συνδεόταν με τον φόβο κατάσχεσης έργων τέχνης από τις σοβιετικές δυνάμεις και αρχικά θεωρήθηκε προσωρινή.

Το 1954, όμως, η οικογένεια πούλησε την αυτοπροσωπογραφία στις Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές Ζωγραφικής έναντι 75.000 γερμανικών μάρκων και έκτοτε το έργο ανήκει στη συλλογή της Alte Pinakothek στο Μόναχο. Στο μεταξύ, η διαίρεση της Γερμανίας είχε δημιουργήσει ένα σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο σε οποιαδήποτε διεκδίκησή του από την Γκότα. Όταν η σχετική νομική αξίωση παραγράφηκε, το 1976, η πόλη βρισκόταν ακόμη στην Ανατολική Γερμανία.

Η επιστροφή του πίνακα σήμερα δεν επιλύει τη διαμάχη γύρω από την ιδιοκτησία του. Αποτελεί, όμως, αποτέλεσμα συνεργασίας των δύο μουσείων, τα οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν πλέον να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσβαση του κοινού στο έργο και στον διάλογο μεταξύ των δύο ιστορικών συλλογών.

Για τους κατοίκους της Γκότα, η έκθεση αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία: για πρώτη φορά μετά από οκτώ δεκαετίες, η αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ θα βρεθεί ξανά στο ανάκτορο όπου εκτίθετο από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Με πληροφορίες από The Art Newspaper