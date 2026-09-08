Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Εικαστικά
Παγκύπριο Εικαστικό Διαγωνισμό για παιδιά προκηρύσσει το CVAR
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.09.2026 14:05
Header Image

Φωτογραφία: Κάτια Χριστοδούλου

Τον 6ο Παγκύπριο Εικαστικό Διαγωνισμό για παιδιά από 5 μέχρι 12 ετών, προκηρύσσει το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας – CVAR.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CVAR, ο νέος παιδικός διαγωνισμός για το 2026–27 έχει τίτλο «Πεδιαίος - Πηθκιάς» και προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τον μεγαλύτερο ποταμό της Κύπρου μέσα από τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την προσωπική τους καλλιτεχνική έκφραση.

Ο Πεδιαίος ποταμός, γνωστός και ως Πηθκιάς στην κυπριακή διάλεκτο, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, της καθημερινότητας και του φυσικού τοπίου της Κύπρου, συνδέοντας τόσο διάφορες περιοχές του νησιού όσο και διαφορετικές κοινότητες και ανθρώπινες εμπειρίες μέσα στον χρόνο, αναφέρεται.

Προστίθεται ότι μέσα από τη ζωγραφική και άλλες μορφές εικαστικής δημιουργίας, τα παιδιά καλούνται να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του ποταμού, τη χλωρίδα και την πανίδα που αναπτύσσονται γύρω του, όπως και τις μνήμες, τους μύθους και τις προσωπικές ιστορίες που σχετίζονται με αυτόν.

«Ο διαγωνισμός δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τον τόπο τους με μια νέα ματιά και να μετατρέψουν εικόνες, συναισθήματα και εμπειρίες σε έργα τέχνης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags

διαγωνισμός
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας
CVAR/Severis Foundation
ΠΕΔΙΑΙΟΣ
Εικαστικός διαγωνισμός
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα