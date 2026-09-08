Παγκύπριο Εικαστικό Διαγωνισμό για παιδιά προκηρύσσει το CVAR

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CVAR, ο νέος παιδικός διαγωνισμός για το 2026–27 έχει τίτλο «Πεδιαίος - Πηθκιάς» και προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τον μεγαλύτερο ποταμό της Κύπρου μέσα από τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την προσωπική τους καλλιτεχνική έκφραση.

Ο Πεδιαίος ποταμός, γνωστός και ως Πηθκιάς στην κυπριακή διάλεκτο, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, της καθημερινότητας και του φυσικού τοπίου της Κύπρου, συνδέοντας τόσο διάφορες περιοχές του νησιού όσο και διαφορετικές κοινότητες και ανθρώπινες εμπειρίες μέσα στον χρόνο, αναφέρεται.

Προστίθεται ότι μέσα από τη ζωγραφική και άλλες μορφές εικαστικής δημιουργίας, τα παιδιά καλούνται να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του ποταμού, τη χλωρίδα και την πανίδα που αναπτύσσονται γύρω του, όπως και τις μνήμες, τους μύθους και τις προσωπικές ιστορίες που σχετίζονται με αυτόν.

«Ο διαγωνισμός δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τον τόπο τους με μια νέα ματιά και να μετατρέψουν εικόνες, συναισθήματα και εμπειρίες σε έργα τέχνης», καταλήγει η ανακοίνωση.