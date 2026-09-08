Ο Έλληνας συλλέκτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος δωρίζει 51 έργα σε τέσσερα μουσεία σε Ελλάδα και Σκωτία

Ο Έλληνας συλλέκτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος δωρίζει 51 έργα από τη συλλογή σύγχρονης τέχνης του σε τέσσερα μουσεία στην Ελλάδα και τη Σκωτία, συνεχίζοντας την πολιτική δωρεών που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες έργα της συλλογής του σε μεγάλα δημόσια μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η πλειονότητα των 51 έργων είναι Ελλήνων καλλιτεχνών, με τη μεγαλύτερη δωρεά να κατευθύνεται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, η οποία θα αποκτήσει 29 έργα.

«Η ένταξη έργων Ελλήνων καλλιτεχνών στις δωρεές της συλλογής προς μουσεία αντανακλά τη δέσμευση για την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και την ενίσχυση της προβολής της στη διεθνή πολιτιστική σκηνή», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα υπόλοιπα έργα θα κατανεμηθούν στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και στις National Galleries of Scotland στο Εδιμβούργο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη διαφύλαξη των έργων και, παράλληλα, στη διατήρηση ενός διαρκούς διαλόγου με την τέχνη του μέλλοντος. Εκπρόσωπος του εγχειρήματος διευκρίνισε ότι ο Δασκαλόπουλος δεν θα διεκδικήσει οποιοδήποτε φορολογικό όφελος σε καμία δικαιοδοσία σε σχέση με τη δωρεά.

Από τον Φασιανό στον Bruce Nauman

Τα 29 έργα που παραχωρούνται στην Εθνική Πινακοθήκη προέρχονται από σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1990. Μεταξύ των καλλιτεχνών που εκπροσωπούνται είναι οι Ιώ Αγγελή, Κωνσταντίνος Ανδρέου, Σπύρος Βικάτος, Αλέκος Φασιανός, Γιώργος Βορρές και Κωστής Γεωργίου.

Στο MOMus δωρίζονται 16 έργα, μεταξύ των οποίων δημιουργίες των Jay Heikes, Subodh Gupta, Seth Price, Catharina Van Eetvelde και Kelley Walker. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης αποκτά τρία έργα, των Nobuko Tsuchiya, Ιωάννας Πανταζοπούλου και Νανάς Σαχίνη, ενώ τρία ακόμη έργα, των Mike Kelley, Bruce Nauman και Μαργαρίτας Μυρογιάννη, παραχωρούνται στις National Galleries of Scotland.

Το Άτιτλο του Αλέκου Φασιανού είναι ένα από τα 29 έργα που δωρίζονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας.

«Ο δικός μου ρόλος είναι απλώς αυτός του ενδιάμεσου»

Η νέα δωρεά εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντίληψη του Δασκαλόπουλου για την ιδιωτική συλλογή και την ανάγκη τα έργα τέχνης να παραμένουν προσβάσιμα στο κοινό. Μιλώντας παλαιότερα στην «The Art Newspaper», είχε επισημάνει ότι η αγορά ενός έργου δεν καθιστά τον συλλέκτη μοναδικό ιδιοκτήτη του.

«Αυτά τα έργα είναι δημιουργίες χαρισματικών ανθρώπων, εκείνων που αποκαλούμε καλλιτέχνες. Εκείνοι τα συνέλαβαν και τα δημιούργησαν. Το γεγονός ότι τα αγόρασα δεν με καθιστά τον μοναδικό ιδιοκτήτη τους», είχε αναφέρει.

«Ένα έργο τέχνης δεν έχει νόημα εάν δεν αλληλεπιδρά με κάποιον. Αν βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Εδώ είναι που ο δικός μου ρόλος γίνεται απλώς αυτός του ενδιάμεσου», πρόσθεσε.

Περισσότερα από 350 έργα σε μεγάλα μουσεία

Η σημερινή δωρεά ακολουθεί εκείνη που ανακοινώθηκε το 2022, όταν ο Δασκαλόπουλος αποφάσισε να παραχωρήσει περισσότερα από 350 έργα της συλλογής του σε τέσσερα μεγάλα διεθνή μουσεία.Η Tate απέκτησε περισσότερα από 110 έργα και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στην Αθήνα 140. Περίπου 100 έργα πέρασαν σε κοινή ιδιοκτησία του Guggenheim της Νέας Υόρκης και του Museum of Contemporary Art Chicago (MCA Chicago). Το 2025 ακολούθησε η δωρεά ακόμη έξι έργων στο Guggenheim Bilbao.

Ο Δασκαλόπουλος, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον ελληνικό κλάδο τροφίμων και είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Damma Holdings, ίδρυσε το 2013 στην Αθήνα τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τη λειτουργία του εντός του 2026. Παράλληλα, χρηματοδοτεί την ανέγερση νέου κτηρίου τεχνών στο Κολλέγιο Αθηνών, με την ονομασία «D. Daskalopoulos Arts Building», το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο του 2027.Θα συνεχίσει επίσης να χρηματοδοτεί τη διαΝΕΟσις, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό με έδρα την Αθήνα, καθώς και επιμελητικές θέσεις σε μουσεία.

Με πληροφορίες από The Art Newspaper