Διαγωνισμός εικονογράφησης από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την εικονογράφηση του βιβλίου «Σαν καλά τα λέει η Κυρά…», της Μαρίας Παπανδρέου. Τα έργα εικονογράφησης πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, 2026.

Οπως αναφέρει το ΠΙΤΚ σε ανακοίνωσή του δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ελλαδίτες εικονογράφοι και εικαστικοί δημιουργοί που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Εικονογράφοι που έχουν βραβευτεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς εικονογράφησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου, εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από την προηγούμενη βράβευσή τους.

Την αξιολόγηση των προτάσεων θα αναλάβει τετραμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Ο/Η δημιουργός που θα τιμηθεί με το Α’ βραβείο, θα πάρει το ποσό των 1500 ευρώ και θα αναλάβει την εικονογράφηση του βιβλίου σε συνεργασία με την εταιρεία που θα αναλάβει την έκδοση και διάθεση.

Σημειώνεται ότι το έργο βραβεύτηκε στον διαγωνισμό συγγραφής παιδικού και νεανικού βιβλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Απευθύνεται σε αναγνώστες ηλικίας 11 ετών και άνω και πραγματεύεται, μέσα από τη ματιά ενός παιδιού, τη βίαιη ανατροπή της καθημερινότητας, την απώλεια, τη μνήμη, αλλά και τη δυναμική της ανθρώπινης ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για μια ιστορία ενηλικίωσης που αξιοποιεί τον συμβολισμό, την εκφραστική ένταση της αφήγησης, καθώς και το λεπτό χιούμορ που διατρέχει ολόκληρο το κείμενο.

Επίσης, μέσα από τις σελίδες του φωτίζονται και αναδεικνύονται μοναδικά, η μνήμη που απελευθερώνει αντί να εγκλωβίζει, η ελπίδα που δεν λειτουργεί ως παρηγοριά ή άρνηση της πραγματικότητας, αλλά ως συνειδητή επιλογή ζωής αλλά και η δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει να αγαπά, να ονειρεύεται, να προχωρά και να εξελίσσεται, ακόμη κι όταν η ζωή τον έχει δοκιμάσει βαθιά…

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, ως αθλοθέτης, αναλαμβάνει την έκδοση και διάθεση του βραβευμένου έργου.

Η έκδοση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2026.