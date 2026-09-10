«Carriers»: Aτομική έκθεση της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας Hannah Rowan

Η The Edit Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Hannah Rowan με τίτλο «Carriers», η οποία περιλαμβάνει μια νέα ενότητα κεραμικών γλυπτών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έρευνας και παραγωγής στη Λεμεσό. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η έννοια του «φέρειν»: το να κρατάς, να περιέχεις, να προστατεύεις και να θρέφεις. Οι πήλινοι κορμοί της Rowan παίρνουν τη μορφή δοχείων, θωράκων και προστατευτικών κελυφών, διερευνώντας τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα σώματα και το περιβάλλον τους.

Αντλώντας από την προσωπική εμπειρία της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και της μετάβασης στη μητρότητα, η Rowan εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους τα σώματα συντηρούν μορφές ζωής πέρα από την ανθρώπινη.

Αναφορές στον πλακούντα και στους γαλακτοφόρους πόρους συνυφαίνονται στα έργα της με βοτανικές και θαλάσσιες μορφές. Πλευρά μεταμορφώνονται σε φύλλα αλόης, γαλακτοφόροι πόροι ανθίζουν σαν λουλούδια και διακλαδώσεις παραπέμπουν σε ρίζες και νευρικά συστήματα. Μέσα από αυτές τις συνδέσεις, η καλλιτέχνιδα διευρύνει τα ερωτήματα γύρω από τη φροντίδα και την αλληλεξάρτηση πέρα από τη μητρική εμπειρία, στρέφοντας το βλέμμα στις σχέσεις και τις ανταλλαγές που συντηρούν κάθε μορφή ζωής.

Ανάμεσα στην προστασία και την ευαλωτότητα

Η προστασία και η ευαλωτότητα συνυπάρχουν σε ολόκληρη τη σειρά. Τα γλυπτά παραπέμπουν σε πανοπλίες που ακολουθούν το περίγραμμα του γυναικείου σώματος, την ίδια στιγμή που το κεραμικό υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα παραμένει εύθραυστο.

Οι στιλπνές εφυαλώσεις τους, που θυμίζουν την επιφάνεια κοχυλιού, παραπέμπουν στα στρείδια, στα κελύφη των οποίων συσσωρεύονται ίχνη από τα νερά όπου ζουν. Σώμα και κέλυφος μετατρέπονται έτσι σε φορείς της μνήμης του περιβάλλοντός τους, διατηρώντας τα αποτυπώματα ενός κόσμου από τον οποίο δεν μπορούν να διαχωριστούν πλήρως.

Η «Carriers» προσδίδει μια προσωπική διάσταση στη συνεχιζόμενη έρευνα της Rowan γύρω από τα σώματα, το νερό και τους μετασχηματισμούς της ύλης. Κινούμενη ανάμεσα στην ανατομία και τη φυτική ζωή, την πανοπλία και το δοχείο, η έκθεση διερευνά όσα φέρουν, συγκρατούν και μεταφέρουν τα σώματα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η φροντίδα ενός σώματος συνδέεται με τις συνθήκες του έμβιου κόσμου που το περιβάλλει.

Η Hannah Rowan

Γεννημένη το 1990 στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου και με έδρα σήμερα τη Νέα Υόρκη, η Hannah Rowan δραστηριοποιείται στη γλυπτική, την εγκατάσταση, την περφόρμανς, το βίντεο και τον ήχο. Χρησιμοποιώντας κεραμικό, γυαλί, μέταλλο και νερό, εξετάζει έννοιες όπως η οικειότητα και η παροδικότητα, αλλά και τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στο σώμα και τα οικολογικά συστήματα.

Σημαντικό μέρος της πρακτικής της αποτελεί η επιτόπια έρευνα σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα, από τον Αρκτικό Κύκλο μέχρι την έρημο Ατακάμα. Είναι απόφοιτος του Central Saint Martins και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Γλυπτική από το Royal College of Art. Έργα της έχουν παρουσιαστεί διεθνώς και περιλαμβάνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων η Συλλογή Δάκη Ιωάννου και η Συλλογή Anthropocene του MUSE – Μουσείου Επιστημών στο Τρέντο της Ιταλίας.

Πληροφορίες

Carriers – Hannah Rowan

Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 18:30-21:30

Διάρκεια: 18 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου 2026

The Edit Gallery, Λεμεσός

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Παρασκευή, 15:00-19:00 και Σάββατο, 10:00-13:00.