Η μεγαλύτερη έκθεση στην ιστορία του μουσείου Stedelijk είναι αφιερωμένη στη Yayoi Kusama

Η αναδρομική έκθεση της Γιαπωνέζας καλλιτέχνιδας Yayoi Kusama στο Stedelijk Museum του Άμστερνταμ θα είναι «η μεγαλύτερη έκθεση που έχουμε διοργανώσει ποτέ», δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου.

«Ολόκληρη η “μπανιέρα”, όπως αποκαλείται η επέκταση του μουσείου στο αρχικό κτήριο, έχει γεμίσει με έργα της Kusama. Αν και αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν, η συγκεκριμένη έκθεση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό της ύφος και στους εξωτερικούς χώρους. Δέντρα στη Museumplein έχουν τυλιχθεί με κόκκινες και λευκές βούλες, ενώ η πρόσοψη του κτηρίου έχει διακοσμηθεί με πολύχρωμες βούλες», ανέφερε.

Η είδηση του θανάτου της Kusama, σε ηλικία 97 ετών, τον περασμένο μήνα προκάλεσε μεγάλη αύξηση στη ζήτηση των εισιτηρίων προπώλησης για την έκθεση. Οι πρώτες ημέρες λειτουργίας της, καθώς και όλα τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η έκθεση στο Stedelijk ανοίγει για το κοινό στις 11 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του μουσείου, πρόκειται για την τελευταία έκθεση στην οποία η ίδια η Yayoi Kusama συνέβαλε στις τελικές λεπτομέρειες. Θα παρουσιαστούν πολύ πρόσφατα έργα της σε αντιπαραβολή με δημιουργίες από τα νεανικά της χρόνια. Ήδη από τότε ζωγράφιζε τις χαρακτηριστικές βούλες που αργότερα θα την έκαναν παγκοσμίως γνωστή.

«Ως παιδί έβλεπε τις βούλες ως παραισθήσεις, σαν ένα είδος πέπλου», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Για την Kusama, οι βούλες αποτελούσαν σύμβολο του απείρου.

Η Kusama έγινε διάσημη όχι μόνο για τις χαρακτηριστικές βούλες της, αλλά και για τα έργα της με κολοκύθες και τα περίφημα δωμάτια με καθρέφτες. Στο Άμστερνταμ, έργα αυτών των κατηγοριών θα παρουσιαστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Στον επάνω όροφο του μουσείου φιλοξενείται μια εγκατάσταση με καθρέφτες και μορφές που θυμίζουν πλοκάμια, καλυμμένες με βούλες, την οποία η Kusama δημιούργησε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκθεση.

Η Yayoi Kusama γεννήθηκε στο Ματσουμότο της Ιαπωνίας το 1929. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία στην Ιαπωνία, αλλά το 1956 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πειραματίστηκε με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τον κινηματογράφο και τη μόδα.

Κατά τη δεκαετία του 1960 έμεινε επανειλημμένα στην Ολλανδία. Το 1973 επέστρεψε στην Ιαπωνία, όπου και έζησε μέχρι τον θάνατό της.