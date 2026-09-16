Έκθεση με φωτογραφικά έργα του Ντέιβιντ Λιντς στο Λος Άντζελες

Η πρώτη έκθεση του έργου του Ντέιβιντ Λιντς μετά τον θάνατό του, το 2025, διοργανώνεται στην πόλη στην οποία έζησε, το Λος Άντζελες.

Η Pace Gallery στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε την έκθεση φωτογραφίας «David Lynch: LA» στην οποία πέντε φωτογραφικές του ενότητες τίθενται σε διάλογο μεταξύ τους, αναδεικνύοντας μια καλλιτεχνική πρακτική που κινείται στα όρια της προσφοράς του στη ζωγραφική και τον κινηματογράφο.

Ο Λιντς με παραγωγική, σχεδόν έξι δεκαετιών, καριέρα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία, χαρακτική, γλυπτική, μουσική και κινηματογράφο. Έζησε στο Λος Άντζελες για περισσότερες από πέντε δεκαετίες —από την άφιξή του το 1972— και εκεί δημιούργησε τον πυρήνα του πιο σημαντικού και δημιουργικού του έργου.

«Η πόλη εξελίχθηκε στην πηγή της έμπνευσής του και στο επίκεντρο του πιο δημιουργικού του έργου. Η έκθεση εντάσσει τις φωτογραφικές του εικόνες στο πλαίσιο του μύθου και του συναισθηματικού τοπίου της πόλης, εστιάζοντας στα αρχέτυπά της και προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά που την καθορίζουν ως στοιχεία ατμοσφαιρικά, ψυχολογικά και βιωματικά, και όχι ως καθαρά υλικά μεγέθη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Pace Gallery.

David Lynch, ©Josh Telles

Ο Ντέιβιντ Λιντς φωτογράφισε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της πόλης με τη χαρακτηριστική σκηνοθετική του ματιά, αποτυπώνοντας το κινηματογραφικό της ανάγλυφο, τις βιομηχανικές της παρυφές και τις παραγνωρισμένες αστικές περιοχές.

Στη σειρά φωτογραφιών του με τίτλο «Kits», ο σκηνοθέτης άντλησε έμπνευση από την εμμονή του με τις καθημερινές λεπτομέρειες και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των πραγμάτων.

Ανακαλώντας τις παιδικές του αναμνήσεις από την κατασκευή μοντέλων αεροπλάνων, κατέγραψε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης ενός ψαριού, ενός κοτόπουλου και μιας πάπιας, συνοδεύοντάς την με ειρωνικές οδηγίες για την επανασυναρμολόγησή τους. Με το αμίμητο ύφος τους, οι φωτογραφίες αυτές αποκαλύπτουν τη μοναδική ικανότητα του καλλιτέχνη να μετατρέπει το οικείο σε κάτι το απόκοσμο, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, σημειώνεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Η έκθεση «David Lynch: LA» θα διαρκέσει από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Οκτωβρίου.