«Ο Κήπος του Άλνουικ»: Ο Δημήτρης Νεοκλέους εκθέτει στην Isnotgallery contemporary

«Σαν ηλεκτρικό ρεύμα μες στη βροχή: μια παρώθηση, μια σκιώδης φωνή που χόρευε στα σωθικά μου».

Η νέα εικαστική δουλειά του Δημήτρη Νεοκλέους, με τίτλο «Ο Κήπος του Άλνουικ -The Alnwick Garden », ισορροπεί ανάμεσα στην εσωστρέφεια του σχεδίου και την εξωστρέφεια του χρώματος. Ο καλλιτέχνης συνθέτει έναν γραμμικό, παλλόμενο λαβύρινθο από έλικες, ανατομικές δομές και ριζώματα, όπου η σχεδιαστική συμπύκνωση απελευθερώνεται σε ένα μνημειακό, εξπρεσιονιστικό περιβάλλον. Το χρώμα παύει να λειτουργεί διακοσμητικά και μετατρέπεται στον πρωταρχικό φορέα του συναισθήματος, εκπέμποντας τη φωτεινότητα και την ένταση μιας σύγχρονης οθόνης LED.

Μέσα από μια σοφιστικέ συνύπαρξη οργανικού χάους και γεωμετρικής πειθαρχίας, τα έργα αρνούνται την εύκολη αναπαράσταση, προτείνοντας μια δυναμική χορογραφία αντιθετικών δυνάμεων. Στην εποχή της αλγοριθμικής τελειότητας και του ψηφιακού κορεσμού, η χειρονομιακή ζωγραφική του Νεοκλέους προτάσσει το χειροπιαστό, αισθησιακό της αποτύπωμα — μια πράξη πολιτισμικής αντίστασης που υπερασπίζεται την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία και προσκαλεί τον θεατή σε μια αμιγώς βιωματική εμπειρία.

«Η παρούσα εικαστική μου ενότητα μετεωρίζεται ανάμεσα στην εσωστρέφεια του σχεδίου και την εξωστρέφεια του χρώματος. Ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με έναν γραμμικό, χρωματικό λαβύρινθο, όπου περίπλοκες γραμμές τέμνονται και συσπειρώνονται, δημιουργώντας έναν παλλόμενο όγκο που παραπέμπει σε έλικες, ανατομικές δομές και φυτικά ριζώματα.

Σε αυτή τη διαδρομή, η ζωγραφική πράξη προσπαθεί να ψυχαγωγήσει τον εαυτό της, να προσφέρει κάτι ενδιαφέρον στο βλέμμα. Αυτή η διάθεση απελευθερώνει τον θεατή: δεν του επιβάλλεται να αποκωδικοποιήσει ένα κρυμμένο ή δογματικό νόημα, παρά μόνο να βιώσει το έργο αμιγώς οπτικά. Οι δημιουργικές μέθοδοι είναι σύνθετες και τα αποτελέσματα βαθιά πολυεπίπεδα με σχεδιαστική πυκνότητα που φανερώνει μια έντονη εσωτερική συσσώρευση ενέργειας — ένα θέμα οικουμενικό.

Η αρχική γραμμική δομή απελευθερώνεται και μετατρέπεται σε ένα μνημειώδες, εξπρεσιονιστικό περιβάλλον. Οι αφηρημένες φόρμες μοιάζουν να «αποκτούν παλμό» και να μεταμορφώνονται σε σχήματα γεμάτα χρώμα. Κυριαρχούν τα θερμά, σαρκικά κόκκινα, τα βαθιά ροζ και τα γήινα πορτοκαλί, τα οποία έρχονται σε βίαιη αλλά αρμονική αντίθεση με ηλεκτρισμένα κίτρινα, όξυνα πράσινα και ψυχρά μπλε. Το χρώμα παύει να λειτουργεί διακοσμητικά και γίνεται ο πρωταρχικός φορέας του συναισθήματος, με μια παλέτα αμιγώς σύγχρονη που εκπέμπει την ένταση και τη φωτεινότητα μιας οθόνης LED.

Μέσα από αυτή τη διαλεκτική ανάμεσα στο άμορφο και το δομημένο, το έργο αρνείται την καθαρή αναπαράσταση. Αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται τυχαίο, στην πραγματικότητα συγκροτεί ένα σύστημα — μια σοφιστικέ χορογραφία χρωμάτων και σχημάτων. Η δημιουργικότητα γεννιέται από τη διαρκή ένταση αλληλοκρουόμενων χρωματικών δυνάμεων, αποδεικνύοντας την ικανότητα των αντιθετικών στοιχείων να συνυπάρχουν χωρίς να εξουδετερώνουν το ένα το άλλο.

Σε μια εποχή αλγοριθμικής τελειότητας και ψηφιακού κορεσμού, η χειρονομιακή ζωγραφική προβάλλει ως πολιτική στάση. Η συνύπαρξη του οργανικού χάους και της γεωμετρικής πειθαρχίας επαναφέρει στο προσκήνιο το ένστικτο και τη συναισθηματική φόρτιση. Χωρίς την επιβολή ενός προκαθορισμένου νοήματος, ο θεατής καλείται να βιώσει το έργο βιωματικά, απαλλαγμένος από έτοιμες ερμηνείες.

Απέναντι στην αποστασιοποιημένη εμπειρία της οθόνης, το έργο προτάσσει το χειροπιαστό, αισθησιακό του αποτύπωμα — μια πράξη πολιτισμικής αντίστασης που υπερασπίζεται την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία ενάντια στην τεχνολογική ομογενοποίηση». - Δημήτρης Νεοκλέους, Σεπτέμβριος 2026

Πληροφορίες

Διάρκεια Έκθεσης: 09-31 Οκτωβρίου 2026

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