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Δωρεά του έργου «Μεταβίβαση» της Μαρίας Λοϊζίδου από τον οργανισμό ΝΕΟΝ στο Μουσείο του Κεραμεικού
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 17.09.2026 12:30
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Πηγή φωτ.: ΝΕΟΝ/Ναταλία Τσουκαλά

Το έργο της Μαρίας Λοϊζίδου δωρίζεται από τον ΝΕΟΝ και θα εκτίθεται μόνιμα στον αποκατεστημένο αρχαιολογικό χώρο, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και τη μνήμη του τόπου.

Τη δεύτερη δωρεά έργου σύγχρονης τέχνης σε αρχαιολογικό χώρο πραγματοποιεί ο οργανισμός ΝΕΟΝ. Πρόκειται για το έργο «Μεταβίβαση» της Μαρίας Λοϊζίδου, το οποίο θα εκτίθεται μόνιμα στον αποκατεστημένο αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

 Το έργο αποτελεί δωρεά του ΝΕΟΝ, σε συνέχεια πρόσκλησης του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό τον κοινό σκοπό της περαιτέρω διάδοσης και διάδρασης μεταξύ της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και εμβληματικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων διεθνούς αναγνώρισης. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΝΕΟΝ, το έργο «Μεταβίβαση» ήταν μέρος της έκθεσης «Μεταβίβαση | A Transfer» που πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο του Κεραμεικού το διάστημα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015. Η έκθεση ήταν νέα ανάθεση από τον ΝΕΟΝ στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργο στην Πόλη», σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Το έργο είναι μια γλυπτική εγκατάσταση κατασκευασμένη από σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, σε χειροποίητη πλέξη. Η εγκατάσταση της Μαρίας Λοϊζίδου, έχοντας ως αφετηρία την εικαστική και διανοητική προσέγγιση της ιστορίας και των μνημείων του σημαντικότερου νεκροταφείου της αρχαίας Αθήνας, συνομιλεί δημιουργικά με τη μνήμη του τόπου και τα ίχνη της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αναδεικνύοντας όψεις της γυναικείας καλλιτεχνικής εργασίας - χειροτεχνίας που συνδέονται με την ύφανση, τη συλλογική εργασία, τη σχέση με τον χρόνο και την εικαστική απόδοση του γυναικείου ψυχισμού πάνω στο εργόχειρο. Η Μαρία Λοϊζίδου υφαίνει ένα φαινομενικά δύσχρηστο και άκαμπτο υλικό, όπως το νήμα από ανοξείδωτο χάλυβα, και δίνει μορφή σε έργα εξαιρετικής λεπτοτεχνίας, υπερβαίνοντας την παλιά και ξεπερασμένη διάκριση τέχνης - χειροτεχνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΝΕΟΝ έχει ήδη προχωρήσει στη δωρεά του έργου RULE II του Antony Gormley στον εξωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δήλου το 2025. Οι δωρεές αυτές έρχονται σε συνέχεια των εκθέσεων που έχει πραγματοποιήσει ο ΝΕΟΝ στους αρχαιολογικούς χώρους και πρόθεση είναι να παραμείνουν ως σημεία αναφοράς της συνομιλίας μεταξύ κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION
Μαρία Λοϊζίδου
οργανισμός ΝΕΟΝ
Κεραμεικός
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