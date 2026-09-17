Η Κύπρος στο Homo Faber Summit 2026 στη Βενετία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, την Κύπρο εκπροσωπούν, κατόπιν πρόσκλησης του Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Παπαγεωργίου και η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας Μαρία Αναξαγόρα.

Η συμμετοχή στο διεθνές Summit πραγματοποιείται στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης Homo Faber 2026: An Island of Light, η οποία διοργανώνεται από το Michelangelo Foundation, με καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια της διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας και designer Es Devlin.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τη σύγχρονη χειροτεχνία και την αξία της ανθρώπινης δεξιότητας, παρουσιάζοντας έργα και δημιουργίες τεχνιτών και δημιουργών από ολόκληρο τον κόσμο, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση μεταβάλλουν τα δεδομένα στην παραγωγή και τη δημιουργική διαδικασία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο Homo Faber Summit συμμετέχουν περίπου 150 προσκεκλημένοι από τους χώρους της χειροτεχνίας, του design, της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται το μέλλον της χειροτεχνίας, η επένδυση στις ανθρώπινες δεξιότητες, η δημιουργία νέων μοντέλων παραγωγής και συνεργασίας, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η χειροτεχνική δημιουργία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διεθνή προβολή και οικονομική δυναμική.

Μεταξύ των διεθνών προσωπικοτήτων που συμμετέχουν στο Summit περιλαμβάνονται η Eileen Akbaraly, ιδρύτρια και CEO του Made for a Woman στη Μαδαγασκάρη, ο Abdulaziz AlSunusi του Royal Institute of Traditional Arts της Σαουδικής Αραβίας, ο Riccardo Angeloni, επιμελητής του Museo del Violino στην Ιταλία, ο Nuno Barra, Αντιπρόεδρος της Vista Alegre στην Πορτογαλία, ο Zesty Meyers, συνιδρυτής της R & Company στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καθηγητής Stefano Micelli του Ca’ Foscari University της Βενετίας και ο διεθνώς αναγνωρισμένος designer Chahan Minassian.

Η παρουσία της Κύπρου στη Βενετία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, καθώς δημιουργεί δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, αλλά και άμεσης επαφής με σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, δημιουργούς, designers και φορείς του χώρου.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Homo Faber Summit αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και ενίσχυση της δικτύωσης της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας με σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, δημιουργούς και φορείς του χώρου της χειροτεχνίας και του design.

Παράλληλα, εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας να τοποθετήσει τους Κύπριους τεχνίτες, αριστοτέχνες και designers σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για δικτύωση, συνεργασίες, προβολή και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές.

(ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΗΦ)