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Η Γκαλερί Ψηφίδα συνεργάτης του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 18.09.2026 11:24
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Η Γκαλερί Ψηφίδα γίνεται ο πρώτος επίσημος συνεργάτης του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη παρουσία και  δράση της στον χώρο των εικαστικών τεχνών.

Δελτίο Τύπου αναφέρει ότι μετά την ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του Πολιτιστικού Χωριού  Λέμπας από την Τεχνουργείο Λτδ, οι δραστηριότητες της Ψηφίδας μεταφέρονται σταδιακά στη Λέμπα, εντάσσοντας την εμπειρία, τις συνεργασίες και την καλλιτεχνική της δραστηριότητα στο ευρύτερο όραμα του νέου πολιτιστικού χώρου.

Η Ψηφίδα θα συνεχίσει να διοργανώνει και να επιμελείται εκθέσεις Κυπρίων και ξένων καλλιτεχνών, τόσο στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας όσο και σε επιλεγμένους χώρους συνεργατών στην Κύπρο και αλλού.

Η συνεργασία αυτή, αναφέρει το δελτίο Τύπου, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός ανοικτού  και δυναμικού πολιτιστικού οικοσυστήματος στη Λέμπα, όπου η καλλιτεχνική δημιουργία, οι εκθέσεις, η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανταλλαγή ιδεών θα συνυπάρχουν και θα αναπτύσσονται.

Tags

Λέμπα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΠΑΣ
Γκαλερί Ψηφίδα
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