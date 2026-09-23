Πρώτη εικαστική ξενάγηση στα έργα της Κρατικής Συλλογής που βρίσκονται στο Προεδρικό - Όλες οι πληροφορίες

Πρόγραμμα οργανωμένων επισκέψεων θεσμοθετεί η Προεδρία για τους πρώτους 150 που θα δηλώσουν συμμετοχή, ενώ ξεκινούν και επισκέψεις μαθητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στο Προεδρικό, μέσω ενός νέου εικαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργείου Πολιτισμού, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας θεσμοθετεί πρόγραμμα οργανωμένων επισκέψεων και ξεναγήσεων για πολίτες που ενδιαφέρονται να δουν την ξεχωριστή συλλογή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», που φιλοξενείται στο Προεδρικό Μέγαρο. Το πρόγραμμα «Προεδρικό ανοικτό στους Πολίτες» αποτελεί μια επίσης πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, αρχίζοντας σε πιλοτική βάση από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας.

Το σκεπτικό, προστίθεται, εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία: Οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε χώρους υψηλού συμβολισμού, ώστε να μπορούν να τους γνωρίσουν και να αισθάνονται περήφανοι για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

«Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη»

Η έκθεση με τίτλο «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη» (https://presidentialart.hpcf.cyi.ac.cy/home) αποτελείται από έργα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών της πρώτης γενιάς, όπως του Αδαμάντιου Διαμαντή, Πολ Γεωργίου, Τηλέμαχου Κάνθου, και Μιχαήλ Κάσσιαλου καθώς και άλλων διακεκριμένων σύγχρονων Κυπρίων δημιουργών. Τα έργα προέρχονται από τη Συλλογή του Προεδρικού Μεγάρου, την Κρατική Συλλογή, τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και οικογενειακές συλλογές των δημιουργών.

H συλλογή περιλαμβάνει επίσης σπάνια αρχαία αντικείμενα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, όπως κυπριακά ειδώλια και γλυπτά που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ., και τα οποία αποτυπώνουν την μακρά και πολυδιάστατη αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού. Το ταξίδι περιλαμβάνει και τη διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή «Μηχανή του Χρόνου», που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Εικονικών Περιβαλλόντων του Ινστιτούτου Κύπρου, με αρχειακό υλικό από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην πρώτη οργανωμένη ξενάγηση, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, καλούνται να το δηλώσουν με καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ταυτότητας τους στην πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. https://www.gov.cy/culture

Η επιλογή των πρώτων 150 επισκεπτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, θα γίνει αυστηρά με σειρά προτεραιότητας. Θα ακολουθήσει δεύτερη ξενάγηση εντός του Μαΐου 2027, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Την ξενάγηση, η οποία θα διαρκεί μια περίπου ώρα, θα αναλάβουν οι επιμελητές της έκθεσης, Κώστας Μάντζαλος και Κωνσταντίνος Κουννής. Oι ξεναγήσεις της 3ης Οκτωβρίου 2026 θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα, σε τρεις ομάδες των 50 ατόμων ως ακολούθως: 1) 9:00 π.μ. - 10:00 π.μ., 2) 10:30 π.μ. - 11:30 π.μ. και 3) 12:00 μ. -13:00. Οι πολίτες που θα επιλεγούν θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης τής Αγγλικής Σχολής μισή ώρα προηγουμένως για να μεταφέρονται με μικρά λεωφορεία στο Προεδρικό Μέγαρο.

[Πληροφορίες για αυτής ξεναγήσεις: Τηλ. 22 309530, mstefani@culture.gov.cy]

Εικαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», έχουν θεσμοθετηθεί επισκέψεις μαθητών και μαθητριών δημοτικής εκπαίδευσης στο Προεδρικό Μέγαρο, μέσω ενός νέου εικαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Προεδρία αυτής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του, οι μαθητές και μαθήτριες αυτής Στ΄ Τάξης Δημοτικών σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να συζητήσουν, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν την ιστορία του εμβληματικού αυτού κτιρίου και Κύπριους εικαστικούς καλλιτέχνες.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να προσδώσει στις επισκέψεις και ξεναγήσεις έναν οργανωμένο και παιδαγωγικό χαρακτήρα, με ειδικά σχεδιασμένες διαδραστικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικούς στόχους και βιωματικές εμπειρίες.

Μέσω αυτής σημαντικής αυτής συλλογής, η οποία εμπλουτίζεται σταδιακά, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πορεία της κυπριακής τέχνης, να συνδέσουν την εικαστική δημιουργία με την ιστορία και την παράδοση και να αναπτύξουν τη δική τους κριτική σκέψη μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης,εικαστικής διερεύνησης και δημιουργικής έκφρασης.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα το μήνα για ομάδες μέχρι 25 μαθητές/μαθήτριες για την περίοδο Οκτώβριος 2026-Ιουνίος 2027.

Για δηλώσεις συμμετοχής: skyriakidou@culture.gov.cy