«Με μια Χρυσή Κορδέλα»: Έκθεση με δημιουργίες παιδιών του Παιδοογκολογικού στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής, γεμάτη χρώματα, δύναμη και μηνύματα ελπίδας, φιλοξενείται από τη Hermes Airports στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στο πλαίσιο του Χρυσού Σεπτέμβρη, του μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Η έκθεση «Με μια Χρυσή Κορδέλα», μια πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας και του Ιδρύματος «Μικροί Ήρωες», σε συνεργασία με τη Herrmes Airports εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας, κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συμβολικά η κοπή της Χρυσής Κορδέλας, η οποία αποτελεί το διεθνές σύμβολο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Στη συνέχεια, παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να δουν τα έργα τους να παρουσιάζονται σε έναν χώρο από τον οποίο καθημερινά περνούν χιλιάδες ταξιδιώτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Μέσα από την έκθεση, οι δημιουργίες των παιδιών αποκτούν έναν ξεχωριστό χώρο έκφρασης και επικοινωνίας, μεταφέροντας στους επισκέπτες μηνύματα δύναμης, δημιουργικότητας, ελπίδας και αισιοδοξίας.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης αφού ευχαρίστησε την Hermes Airports για την φιλοξενία της έκθεσης, σημείωσε: «Η ενημέρωση γύρω από τον παιδικό καρκίνο αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Γι’ αυτό και η επιλογή του χώρου όπου εκτίθενται σήμερα τα έργα έχει ιδιαίτερη σημασία. Το αεροδρόμιο φέρνει την έκθεση μπροστά σε ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό, σε ανθρώπους που, ίσως, διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτή. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται οι ίδιες οι δημιουργίες των παιδιών. Κάθε παιδί αποφάσισε τι ήθελε να ζωγραφίσει και πώς ήθελε να το παρουσιάσει. Το κοινό δεν θα δει μια έκθεση που μιλά μόνο για την ασθένεια. Θα δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ίδιων των παιδιών, όσα σκέφτηκαν, ένιωσαν και επέλεξαν να μοιραστούν μαζί μας».

Η Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, κα. Μαρία Κουρούπη, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ανέφερε: «Στη Hermes Airports πιστεύουμε στη δύναμη των συνεργασιών που έχουν ουσιαστικό ανθρώπινο αντίκτυπο. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που το Αεροδρόμιο Λάρνακας μπορεί να γίνει ο χώρος όπου οι ξεχωριστές αυτές δημιουργίες θα συναντήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από την Κύπρο και από ολόκληρο τον κόσμο».

Η Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας του Ιδρύματος «Μικροί Ήρωες», κα. Μαριλένα Παλάζη, σημείωσε ότι: «η έκθεση πραγματοποιείται μέσα στον Χρυσό Σεπτέμβρη, τον μήνα που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο. Η χρυσή κορδέλα είναι ένα σύμβολο που μας ενώνει γύρω από τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και σήμερα αυτή η χρυσή κορδέλα γίνεται κάτι περισσότερο: γίνεται μια γέφυρα ανάμεσα στα παιδιά, στην τέχνη τους και σε όλους εμάς».

Η Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, κα. Λουΐζα Στεφανίδου, αναφέρθηκε στη σημασία του Χρυσού Σεπτέμβρη και της έκθεσης, τονίζοντας ότι τα έργα των παιδιών δίνουν φωνή στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στις επιθυμίες τους. «Η έκθεση “Με μια Χρυσή Κορδέλα” δίνει φωνή στα παιδιά μας και τονίζει ότι το παιδί που νοσηλεύεται δεν παύει να είναι παιδί, που θέλει και μπορεί να δημιουργεί, να συμμετέχει, να επικοινωνεί, να αφήνει το δικό του αποτύπωμα».

Η έκθεση «Με μια Χρυσή Κορδέλα» θα παραμείνει στο Αεροδρόμιο Λάρνακας στο χώρο των Αναχωρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ταξιδιώτες να γνωρίσουν τα έργα των παιδιών και να έρθουν σε επαφή με το μήνυμα του Χρυσού Σεπτέμβρη.

Για τη Hermes Airports, η φιλοξενία της έκθεσης αποτελεί μέρος της διαχρονικής προσπάθειας να αξιοποιούνται τα αεροδρόμια όχι μόνο ως χώροι ταξιδιού και σύνδεσης, αλλά και ως χώροι που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά σε σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και πρωτοβουλίες.