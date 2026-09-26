Η «Marie Antoinette» της Σοφία Κόπολα στο επίκεντρο έκθεσης στις Βερσαλλίες

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Marie Antoinette» το 2006, η σκηνοθέτρια Σοφία Κόπολα συνεργάζεται με το Ανάκτορο των Βερσαλλιών για μια ιδιαίτερη έκθεση με σκηνικά αντικείμενα, κοστούμια και υλικό από τα παρασκήνια της παραγωγής.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η ενδυματολόγος Μιλένα Κανονέρο, ενώ η έκθεση φιλοξενείται στο ίδιο το Παλάτι που υπήρξε κατοικία της πραγματικής βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας.

«Είναι σαν τα Χριστούγεννα για μένα», δήλωσε η Κόπολα στο Variety πριν από τα εγκαίνια. «Συνήθως θεωρούμε τα Μουσεία χώρους πολύ σοβαρούς, αλλά οι επιμελητές έδωσαν σε αυτόν τον χώρο μια ροκ εν ρολ αύρα».

Στα εγκαίνια, που πραγματοποιήθηκαν στο Orangerie των Βερσαλλιών, η Σοφία Κόπολα έφερε ξανά κοντά τους πρωταγωνιστές της ταινίας, Κίρστεν Ντανστ και Τζέισον Σβάρτσμαν. Το «παρών» έδωσαν επίσης φίλοι και συγγενείς, μεταξύ των οποίων οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ρασίντα Τζόουνς, Τόμας Μαρς, Ρούμπεν Έστλουντ, Βιρζινί Εφιρά και Νιλς Σνάιντερ, ενώ τη μουσική του πάρτι επιμελήθηκαν οι New Order.

Παράλληλα με τη συνεργασία της με τους επιμελητές του Μουσείου για τη διοργάνωση της έκθεσης, η Κόπολα επιμελήθηκε το μοντάζ της ταινίας «Making Marie Antoinette». Πρόκειται για ντοκιμαντέρ που βασίζεται σε 80 ώρες υλικού από τα γυρίσματα, το οποίο είχε καταγράψει η αείμνηστη μητέρα της, Ελέανορ Κόπολα. Η ταινία προβάλλεται αυτή την περίοδο σε φεστιβάλ του φθινοπώρου και θα κυκλοφορήσει από τη Mubi στις 6 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την περιγραφή της έκθεσης, με τη «Marie Antoinette» η Σοφία Κόπολα απομακρύνθηκε από το είδος της ιστορικής βιογραφίας, προσφέροντας μια ευαίσθητη και σύγχρονη ερμηνεία μιας προσωπικότητας που στη συλλογική συνείδηση παραμένει η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, μια εικόνα που διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις Βερσαλλίες.

Μέσα από μια λεπτεπίλεπτη και χρωματικά πλούσια αισθητική, και μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από την ιστορία μιας βασίλισσας στην προσωπική ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, η Κόπολα άλλαξε ριζικά την αντίληψη τόσο για τη Μαρία Αντουανέτα όσο και για το ίδιο το Ανάκτορο.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006 και γυρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, αποδεσμεύεται από τα πλαίσια της ιστορικής βιογραφίας για να εξερευνήσει με προσωπικό και άμεσο τρόπο μια συναρπαστική προσωπικότητα που επί μακρόν επισκιαζόταν από τον θρύλο. Η Μαρία Αντουανέτα, η οποία λοιδορήθηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση, αγιοποιήθηκε κατά την Παλινόρθωση και αποτέλεσε αντικείμενο αισθητικής εξιδανίκευσης από την εποχή της Δεύτερης Αυτοκρατορίας και μετά, παρουσιάζεται μέσα από τον φακό της Κόπολα ως ένας βαθιά ανθρώπινος χαρακτήρας: μια νεαρή γυναίκα αντιμέτωπη με την απομόνωση, την πλήξη και τις πιέσεις της αυλικής ζωής.

Η έκθεση εξετάζει τον πολιτισμικό αντίκτυπο της ταινίας και της αισθητικής της, ιδιαίτερα στους τομείς της μόδας και της τέχνης της ζωής. Παράλληλα, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Μαρία Αντουανέτα επηρέασε πεδία που μοιάζουν να απέχουν από τον κινηματογράφο, από τη μόδα έως τη γαστρονομία.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 24 Ιανουαρίου 2027.