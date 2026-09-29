«MURMUR kairos»: Οι σιωπηλοί αγγελιοφόροι της Κυριακής Κώστα στο νέο χώρο της γκαλερί VELYCHKO

Ένα «μουρμουρητό» πριν από τον κίνδυνο, τα σημάδια που εμφανίζονται πριν ακόμη γίνουν κραυγή, βρίσκεται στον πυρήνα της νέας ατομικής έκθεσης της Κυριακής Κώστα, με τίτλο «MURMUR kairos», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, από τις 17.00 έως τις 21.00, στη γκαλερί VELYCHKO στη Λεμεσό.

Σε επιμέλεια της Ντενίζ Αραούζου, η έκθεση παρουσιάζει ένα εξ ολοκλήρου νέο σώμα δουλειάς, που περιλαμβάνει γλυπτική, κέντημα και ζωγραφική. Ως αφετηρία της, η Κύπρια εικαστικός και ερευνήτρια παίρνει την έκφραση «το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», ανατρέχοντας στην εικόνα του ζώου που λειτουργεί ως πρώιμος αγγελιοφόρος ενός κινδύνου τον οποίο οι άνθρωποι δεν είναι ακόμη σε θέση να αντιληφθούν.

Μέσα από τους «αγγελιοφόρους» που κατοικούν στα έργα της, η Κώστα στρέφει το βλέμμα στα σιγανά προειδοποιητικά σημάδια, αλλά και στις ανισότητες που καθορίζουν ποια σώματα εκτίθενται πρώτα και περισσότερο στον κίνδυνο. Επιλέγοντας είδη που λειτουργούν ως δείκτες ή «φρουροί» μεταβολών στο περιβάλλον, διερευνά την εργαλειοποίηση των σωμάτων, τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και τις διαφορετικές μορφές αντίστασης.

Η έκθεση συνεχίζει μια πρακτική που η Κυριακή Κώστα αναπτύσσει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, κινούμενη ανάμεσα στην τέχνη, την ανθρωπολογία, την οικολογία, τη μυθολογία και την κοινωνική ιστορία και εξετάζοντας τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες των τόπων που κατοικούμε.

Το «MURMUR kairos» σηματοδοτεί ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο για τη γκαλερί VELYCHKO. Έπειτα από τέσσερα χρόνια εκθέσεων, residencies και πρότζεκτ στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η γκαλερί αποκτά μόνιμη στέγη στη Λεμεσό, με στόχο να φέρνει σε διάλογο καλλιτεχνικές πρακτικές από την Κύπρο, την Ουκρανία και το εξωτερικό.

Πληροφορίες

«MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα

Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 17.00-21.00

Διάρκεια: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Γκαλερί VELYCHKO [Κιτίου Κυπριανού 2, Λεμεσός]

Limassol Art Walks: 10–11 Οκτωβρίου 2026, 11.00-18.00

Επισκέψεις κτόπιν ραντεβού στο 96 855580.