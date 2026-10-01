Η «Σύμπραξις» της Χριστίνας Σκαρπάρη ταξιδεύει στην Αθήνα

Στην Αθήνα μεταφέρεται τον Οκτώβριο η «Σύμπραξις» της Χριστίνας Σκαρπάρη, συνεχίζοντας τη διαδρομή ενός έργου που αναπτύχθηκε μέσα από μακρόχρονες συναντήσεις και συνεργασίες με ανθρώπους και κοινότητες που συνδέονται με την απειλούμενη χειροτεχνική κληρονομιά της Κύπρου.

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Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Σπίτι της Κύπρου, Κέντρο Πολιτισμού στην Αθήνα, σε επιμέλεια του Ευαγόρα Βανέζη, με εγκαίνια στις 22 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00. Την παραγωγή υπογράφει το sic. contemporary culture.

Όπως αναφέρει η ίδια η Σκαρπάρη, η «sympraxis» αποτελεί ένα σώμα δουλειάς που έχει αναπτυχθεί μέσα από μακροχρόνιες επαφές με ανθρώπους και κοινότητες που συνδέονται με την απειλούμενη χειροτεχνική κληρονομιά της Κύπρου. Στον πυρήνα του βρίσκονται ιδέες γύρω από το συνανήκειν, την εμπιστοσύνη, τη φροντίδα και τα συστήματα εργασίας, αλλά και το τι σημαίνει να εργάζεται κανείς αργά, επαναληπτικά και συλλογικά σήμερα.

Φωτογραφία από το στήσιμο της έκθεσης «Σύμπραξις» στο Sic. Contemporary Culture. Αριστερά η Χριστίνα Σκαρπάρη και δεξιά ο Ευαγόρας Βανέζης.

Η «Σύμπραξις» παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2025 στο Sic. Contemporary Culture στην Κύπρο, φέρνοντας στο προσκήνιο μέσα από ταινίες και φωτογραφίες παραδοσιακές χειροτεχνίες όπως η καλαμωτή και η ψαθαρκά στα Λιβάδια και ο κόκκινος πηλός στον Κόρνο, καθώς και πρακτικές ανθρώπων που εργάστηκαν ή εργάζονται στο Κέντρο Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Ο ίδιος ο όρος «σύμπραξις» παραπέμπει στη συνεργατική δράση. Στην περίπτωση της δουλειάς της Σκαρπάρη αφορά την κοινή εργασία και τις συνέργειες γύρω από τη διατήρηση και εξέλιξη παραδοσιακών χειροτεχνιών, αλλά και τη μετάδοση της άυλης γνώσης και των ιστοριών που τις συνοδεύουν.

Η σχέση της δημιουργού με αυτές τις πρακτικές δεν περιορίζεται στην καταγραφή. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στο «Π», η πορεία της προς τις παραδοσιακές χειροτεχνίες άρχισε ήδη από το 2011, ενώ από το 2019 συνεργάζεται στενά με τη Χριστούλλα και τον Περικλή Γαβριήλ στα Λιβάδια. Η πολύχρονη αυτή επαφή εξελίχθηκε σταδιακά από έρευνα σε κινηματογραφική και φωτογραφική πρακτική, με τη Σκαρπάρη να επιλέγει τη μακρά παρουσία και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης αντί μιας αποστασιοποιημένης καταγραφής.

Φωτογραφία από το στήσιμο της έκθεσης «Σύμπραξις» στο Sic. Contemporary Culture. Αριστερά η Χριστίνα Σκαρπάρη και δεξιά ο Ευαγόρας Βανέζης.

Στο έργο της, η πολιτιστική κληρονομιά προσεγγίζεται έτσι όχι ως κάτι στατικό ή ως κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως μια ζωντανή πρακτική που διατηρείται μέσα από τους ανθρώπους, τις σχέσεις, τη φροντίδα και τη μετάδοση της γνώσης. Η ίδια σημειώνει ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που μεταφέρει την έκθεση στην Αθήνα, όπου η «Σύμπραξις» θα βρεθεί σε «μια νέα συνάντηση και ένα νέο πλαίσιο».

Επιμέλεια: Ευαγόρας Βανέζης. Παραγωγή: sic. contemporary culture

Πληροφορίες

«Σύμπραξις» της Χριστίνα Σκαρπάρη

Εγκαίνια: 22 Οκτωβρίου 2026, 20:00

Τοποθεσία: Σπίτι της Κύπρου, Κέντρο Πολιτισμού [Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα].