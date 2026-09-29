«Between Here And Then»: Ένα πρόγραμμα για τη μνήμη, τα σύνορα και την πολιτική της νοσταλγίας παρουσιάζεται «στες Κορούες»

Προβολές ταινιών, ηχητικές συνθέσεις, ζωντανό podcast και μουσική συνθέτουν το πρόγραμμα του «Between Here And Then: The Politics of Nostalgia & Geographies of the Border», την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον χώρο «στες κορούες», στο πλαίσιο του Buffer Fringe 2026.

Το πολυθεματικό πρότζεκτ «Between Here And Then: The Politics of Nostalgia & Geographies of the Border» παρουσιάζεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 στον χώρο «στες κορούες», στην οδό Ερμού 272 στη Λευκωσία, ως παράλληλη δραστηριότητα του Buffer Fringe 2026.

Το πρόγραμμα κινείται στο σημείο συνάντησης τέχνης και πολιτικού διαλόγου και επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα σύνορα, οι ιστορικές εμπειρίες βίας και οι μνήμες της διαίρεσης εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα, την αίσθηση του ανήκειν και τις κοινές μνήμες.

Στο επίκεντρο τίθεται, μεταξύ άλλων, το ερώτημα γιατί η νοσταλγία μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό πολιτικό εργαλείο, ιδιαίτερα σε αυταρχικά πολιτικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, το πρότζεκτ ανιχνεύει τους απόηχους των αυτοκρατοριών, των διαχωριστικών γραμμών και της ιστορικής βίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Οι διοργανωτές, X3 PostOst Agency και Pyrgatory Studios, σημειώνουν ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός χώρου κριτικού διαλόγου, στον οποίο τοπικές και διασπορικές προοπτικές μπορούν να συνυπάρξουν και να έρθουν σε δημιουργική τριβή.

Προβολές και ηχητικό έργο

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 15:00 με προβολές ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο ενότητες, από τις 15:00 έως τις 15:50 και από τις 16:30 έως τις 17:20.

Την επιμέλεια των προβολών έχουν οι Cindy Chehab και Νίκολα Μητροπούλου από το Nicosia Cineclub. Θα παρουσιαστούν οι ταινίες «Nanlık Sokak [Pomegranate Street]» της Florenza Deniz İncirli, «Our Garden» της Androula Kafa, «A Breather on the Pavement of Strangers» της Cindy Chehab και «Edat» της Rahme Veziroglu.

Ανάμεσα στις προβολές, από τις 15:50 έως τις 16:30 και από τις 17:20 έως τις 18:00, θα παρουσιαστεί η ηχητική σύνθεση «Moments of Sufficient Lucidity» του Σωφρόνη Σωφρονίου.

Το έργο συνδυάζει φωνές, μουσική, ηχογραφήσεις πεδίου και ήχους που συλλέχθηκαν από διαφορετικές περιοχές της Ανατολίας, της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας μνήμες, τοπία και αποσπάσματα συνομιλιών.

«After Borders»: Συζήτηση για μνήμη, βία και εξουσία

Στις 18:30 ακολουθεί το ζωντανό podcast «After Borders: Conversations on Memory, Violence & Power», το οποίο διοργανώνει το X3 Collective με τις Ani Menua και Julia Boxler.

Στη συζήτηση συμμετέχουν η Δέσποινα Ψάρα, η Rahme Veziroglu και ο Mirko Kruppa, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Λευκωσία.

Το podcast εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά σύνορα, οι ιστορικές γραμμές διαχωρισμού και οι αυτοκρατορικές κληρονομιές επηρεάζουν ακόμη την καθημερινή ζωή, τη μνήμη και τους κοινωνικούς χώρους.

Η βραδιά κλείνει με ζωντανή μουσική

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ζωντανή μουσική από τις 20:00 έως τις 22:00.

Οι Cemre Arca, Παναγιώτης Μηνάς και Doğaç Uğur Solyalı θα παρουσιάσουν ένα ζωντανό μουσικό «παρεάκι», επανερμηνεύοντας παραδοσιακά και σύγχρονα κυπριακά τραγούδια, αλλά και επιλογές από διεθνές ρεπερτόριο.

Στη συνέχεια, ο Robert Der Arakelian θα παρουσιάσει ένα ηλεκτρονικό σετ με broken beats, μελωδίες και ατμοσφαιρικούς ρυθμούς.