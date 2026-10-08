Ανοιχτή πρόσκληση του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου προς νέους καλλιτέχνες

Ανοιχτή πρόσκληση προς φοιτητές και φοιτήτριες τέχνης, πρόσφατους αποφοίτους και ανερχόμενους καλλιτέχνες απευθύνει το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, με στόχο την παρουσίαση έργων τέχνης στους εσωτερικούς του χώρους στη Λευκωσία.

Η πρόσκληση αφορά δημιουργούς που διαμένουν στην Κύπρο και βρίσκονται στα πρώτα δέκα χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προτείνουν νέα ή ήδη υπάρχοντα έργα, τα οποία θα εξεταστούν για παρουσίαση στο διατηρητέο κτήριο του Ινστιτούτου, δίπλα στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας.

Μέσα από την πρωτοβουλία, το Ινστιτούτο επιδιώκει να δώσει χώρο σε καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που συνδέονται με τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον διάλογο ανάμεσα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ευρώπη.

Τρεις θεματικές ενότητες

Οι προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε μία από τις τρεις θεματικές της ανοιχτής πρόσκλησης.

Η πρώτη, με τίτλο «Κοινές Ιστορίες», επικεντρώνεται σε εμπειρίες και αφηγήσεις που συνδέουν την Κύπρο με τη Γερμανία και την Ευρώπη. Περιλαμβάνει ζητήματα όπως η μετανάστευση, η πολυγλωσσία, η συλλογική μνήμη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι φεμινιστικές αφηγήσεις και τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών.

Η δεύτερη, «Οικολογίες σε Διάλογο», καλεί τους δημιουργούς να εξετάσουν θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, βιωσιμότητας και οικολογικής ανθεκτικότητας.

Η τρίτη, «Αστικοί Πολιτισμοί», αφορά τη ζωή στις σύγχρονες πόλεις, τον δημόσιο χώρο, την κινητικότητα, την προσβασιμότητα, τη μετανάστευση και τις διαφορετικές ταυτότητες που διαμορφώνουν το αστικό περιβάλλον.

Το Ινστιτούτο αναζητά έργα με σαφή εννοιολογική προσέγγιση, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή των επισκεπτών και να συμβάλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο.

Παρουσίαση των έργων το 2027-2028

Οι υποβολές θα αξιολογηθούν από επιτροπή επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα και μελών του προσωπικού του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου. Βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι η καλλιτεχνική ποιότητα, η σχέση του έργου με τις προτεινόμενες θεματικές και η καταλληλότητά του για τους χώρους του Ινστιτούτου.

Τα έργα που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν κατά την περίοδο 2027-2028, με τη μορφή δανεισμού από τους δημιουργούς τους.

Για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν τον χώρο και να προσαρμόσουν ανάλογα τις προτάσεις τους, έχουν προγραμματιστεί τέσσερις επισκέψεις στο Ινστιτούτο: στις 8, 13, 23 και 27 Οκτωβρίου. Η δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επισκέψεις γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Πληροφορίες

Ανοιχτή πρόσκληση Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου

Ποιους αφορά: Φοιτητές τέχνης, πρόσφατους αποφοίτους και ανερχόμενους καλλιτέχνες που διαμένουν στην Κύπρο, έως δέκα χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Προθεσμία: 2 Νοεμβρίου 2026, 14:00.

Παρουσίαση επιλεγμένων έργων: 2027-2028.

Επισκέψεις στον χώρο:

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, 17:30-18:30

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 15:00-16:00

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 11:00-12:00

Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 15:30-16:30

Τοποθεσία: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 21, Λευκωσία.

Πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος για τις επισκέψεις: kultur-nikosia@goethe.de | 22 674606 | www.goethe.de/cyprus