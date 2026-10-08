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«Deconstruct the Division»: Διεθνείς καλλιτέχνες εξερευνούν τη διαίρεση μέσα από την τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.10.2026 13:35
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Καλλιτέχνες από τέσσερις χώρες παρουσιάζουν στις 12 και 13 Οκτωβρίου τα έργα που ανέπτυξαν με σημείο αναφοράς τη διαίρεση, την ταυτότητα και τον αστικό χώρο.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται στη Λευκωσία το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών «Deconstruct the Division», ένα πρόγραμμα που φέρνει μαζί εικαστικούς καλλιτέχνες από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια για ένα μήνα. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Nestopia Creative Hub με την υποστήριξη της ARTrat Collective.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι:

  • Ado Brandimarte – Ιταλία
  • Αθανάσιος Αλεξόπουλος – Ελλάδα  
  • Bela Pοgosian – Αρμενία
  • Daria Romanenko – Ουκρανία
  • Έλενα Αδάμου (Συντονίστρια) – Κύπρος
  • Γιώργος Παπακωνσταντίνου (Συντονιστής) – Κύπρος

 

Με αφετηρία την έννοια της διαίρεσης, γεωγραφικής, κοινωνικής, γλωσσικής και της ταυτότητας, οι συμμετέχοντες εργάζονται στη Λευκωσία, αναπτύσσοντας νέα έργα μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση της πόλης, τις επισκέψεις σε άλλες περιοχές της Κύπρου, τις συναντήσεις και τη συνεργασία με καλλιτέχνες και κατοίκους. Το πρόγραμμα εστιάζει στη σχέση μας με τα όρια και τους τρόπους με τους οποίους αυτά διαμορφώνουν την εμπειρία του χώρου και του «άλλου». Η Λευκωσία, ως διαιρεμένη πόλη, αποτελεί το βασικό πεδίο έρευνας και δημιουργίας, ενώ η διαδικασία δίνει έμφαση στη συνάντηση, τη συζήτηση και τη συν-δημιουργία.   

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου, από τις 18:00 εώς τις 23:00 ο χώρος που λειτούργησε ως εργαστήριο των καλλιτεχνών θα ανοίξει για το κοινό, και θα παρουσιάσει τη δουλειά που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας, μέσα από μια έκθεση / open studio στο Common Room του Πρόζακ. Η παρουσίαση αποτελεί μέρος της διαδικασίας, δίνοντας χώρο στα έργα καθώς και στην έρευνα που προηγήθηκε.

Το Deconstruct the Division λειτουργεί ως εργαλείο δημόσιου διαλόγου μέσα από την εμπειρία καλλιτεχνών από την διεθνή κοινότητα με επίκεντρο την διαίρεση, τη μνήμη, το σώμα, τη γλώσσα και την εμπειρία του αστικού χώρου.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Deconstruct the Division – Art Residency

Έκθεση / Open Studio: 12–13 Οκτωβρίου 2026

Ωράριο: 18:00 – 23:00

Χώρος: Common Room, Καφενείο Πρόζακ, Λευκωσία

Διοργάνωση: Nestopia Creative Hub & ARTrat Collective

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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ARTrat Collective
ΠΡΟΖΑΚ
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