Στιβ ΜακΚουίν: Οι φωνές της Νίνα Σιμόν και του Ντέιβιντ Μπόουι συναντιούνται στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ του Μπιλμπάο

Μια νέα εγκατάσταση του Βρετανού καλλιτέχνη, σκηνοθέτη και σεναριογράφου Στιβ ΜακΚουίν, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο, φέρνει σε διάλογο δύο εμβληματικές φωνές της μουσικής ιστορίας: τη Νίνα Σιμόν και τον Ντέιβιντ Μπόουι. Μέσα από τις διαφορετικές ερμηνείες τους στο τραγούδι «Wild is the Wind», το έργο 66-76-26 δημιουργεί μια ιδιαίτερη ηχητική εμπειρία που διασχίζει τον χρόνο και τον χώρο.

Το «Wild is the Wind», ένα τραγούδι που συνδυάζει την αγάπη, τη νοσταλγία και τη μελαγχολία, κατέχει ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική διαδρομή του ΜακΚουίν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Γράφτηκε αρχικά για την ομότιτλη ταινία του 1957, σε μουσική του Ντμίτρι Τιόμκιν και στίχους του Νεντ Ουάσιγκτον, και ερμηνεύτηκε από τον Τζόνι Μάθις. Ωστόσο, ήταν οι μεταγενέστερες εκδοχές της Νίνα Σιμόν, το 1966, και του Ντέιβιντ Μπόουι, το 1976, που προσέδωσαν στο τραγούδι νέες συναισθηματικές διαστάσεις.

Ο ΜακΚουίν άκουσε για πρώτη φορά την ηχογράφηση του Μπόουι στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και αργότερα ανακάλυψε την ερμηνεία της Σιμόν. Έκτοτε επέστρεφε συχνά στο τραγούδι, γοητευμένος από τη συναισθηματική του πολυπλοκότητα και την ικανότητά του να αποκτά διαφορετικά νοήματα με το πέρασμα του χρόνου.

Στην εγκατάσταση 66-76-26, οι δύο ερμηνείες παρουσιάζονται χωρίς οργανική συνοδεία, μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα. Η φωνή της Σιμόν ακούγεται από τη μία πλευρά του χώρου, ενώ εκείνη του Μπόουι από την απέναντι, δημιουργώντας έναν διάλογο που ξεπερνά τη χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο ηχογραφήσεις.

Καθώς οι επισκέπτες κινούνται στον χώρο, η ακουστική τους εμπειρία μεταβάλλεται. Οι δύο φωνές άλλοτε μοιάζουν να πλησιάζουν και άλλοτε να απομακρύνονται, διατηρώντας καθεμία τη δική της ένταση και εκφραστική ταυτότητα. Το αποτέλεσμα δεν επιδιώκει τη σύγκριση ή τη συμφιλίωση των δύο ερμηνειών, αλλά τη δημιουργία ενός νέου έργου, στο οποίο η μουσική αποκτά διαφορετική παρουσία μέσα από τη συνύπαρξη και την απόσταση.

Ο τίτλος 66-76-26 παραπέμπει στα έτη 1966 και 1976, όταν ηχογραφήθηκαν οι δύο ερμηνείες, καθώς και στο 2026, χρονιά δημιουργίας της εγκατάστασης. Τρεις χρονικές στιγμές συνδέονται μέσα από ένα τραγούδι που εξακολουθεί να προκαλεί διαφορετικές αναγνώσεις και συναισθηματικές ανταποκρίσεις.

Πέρα από τη διαχρονική δύναμη της μουσικής, το έργο ανοίγει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τη μνήμη, την καλλιτεχνική έκφραση και τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που συνοδεύουν τη δημιουργία και την πρόσληψη ενός έργου σε διαφορετικές εποχές.

Με το 66-76-26, ο Στιβ ΜακΚουίν μετατρέπει την ακρόαση σε μια χωρική και προσωπική εμπειρία, προσκαλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει όσα μπορούν να αναδυθούν όταν δύο φωνές, χωρισμένες από δεκαετίες, συναντιούνται ξανά.

Η εγκατάσταση «Steve McQueen: 66-76-26» παρουσιάζεται στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ του Μπιλμπάο έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027.

Πηγή : ΚΥΠΕ – ΑΠΕ-ΜΠΕ.