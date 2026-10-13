Ουρές στο Χονγκ Κονγκ για πίνακα του Βαν Γκογκ που είχε να εκτεθεί πάνω από 60 χρόνια

Εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν ουρές την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Χονγκ Κονγκ για να δουν από κοντά έναν πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ που δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Πρόκειται για το έργο Châtaigniers en fleurs («Ανθισμένες Καστανιές»), το οποίο φιλοτέχνησε ο Ολλανδός ζωγράφος τον Μάιο του 1890, κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Ο πίνακας θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τον Σκοτ Νίτσελ, εκπρόσωπο του τμήματος μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης του οίκου, το ποσό αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει νέο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του Βαν Γκογκ.

Ένα έργο από τους τελευταίους μήνες της ζωής του

Οι «Ανθισμένες Καστανιές» δημιουργήθηκαν στο γαλλικό χωριό Οβέρ-σιρ-Ουάζ, όπου ο Βαν Γκογκ εγκαταστάθηκε μετά την έξοδό του από το ψυχιατρικό άσυλο του Σεν-Ρεμί-ντε-Προβάνς.Ο πίνακας απεικονίζει μια μεγάλη ανθισμένη καστανιά, της οποίας η κόμη κυριαρχεί στη σύνθεση. Ο ζωγράφος πέθανε τον Ιούλιο του 1890, σε ηλικία 37 ετών, περίπου δύο μήνες μετά τη δημιουργία του έργου.

«Πρόκειται για μια στιγμή εξαιρετικής αισιοδοξίας, έντονης ενέργειας, ενθουσιασμού, πάθους και χρώματος στο έργο του καλλιτέχνη», ανέφερε ο Νίτσελ, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη δημιουργική περίοδο.

Έργα από τους τελευταίους μήνες του Βαν Γκογκ στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ εμφανίζονται σπάνια στην αγορά τέχνης, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών, μουσείων και επενδυτών.

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη έντονο. Η 50χρονη Λι Σανσάν ταξίδεψε περίπου δυόμισι ώρες από την πόλη Σενζέν για να δει τον πίνακα.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ γι' αυτόν τον πίνακα, γι' αυτό ήθελα να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια», δήλωσε στο Reuters.

Από την οικογένεια Βαν Γκογκ σε ιδιωτικές συλλογές

Μετά τον θάνατο του ζωγράφου, ο πίνακας πέρασε στον αδελφό του, Τεό, και στη συνέχεια στη χήρα του, Γιοχάνα βαν Γκογκ-Μπόνγκερ, και στον γιο τους, Βίνσεντ Βίλεμ.

Αργότερα βρέθηκε στην κατοχή του Γερμανού εκδότη Σάμουελ Φίσερ, ιδρυτή του εκδοτικού οίκου S. Fischer Verlag, προτού ενταχθεί στη συλλογή του Αμερικανού τραγουδοποιού και κινηματογραφικού παραγωγού Τζορτζ «Μπάντι» ΝτεΣίλβα, συνιδρυτή της Capitol Records.

Το 1953 αποκτήθηκε από τη συλλέκτρια Χάριετ Χάρις-Τζόνας, η συλλογή της οποίας είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το μουσείο είχε οργανώσει επισκέψεις για τους υποστηρικτές του στο διαμέρισμά της στην Πέμπτη Λεωφόρο, προκειμένου να δουν έργα της συλλογής.

Το 1975 ο πίνακας αγοράστηκε από την οικογένεια Μπλακιέ μέσω του εμπόρου τέχνης Wildenstein.

Μια συλλογή με έργα των Σεζάν και Μονέ

Οι «Ανθισμένες Καστανιές» αποτελούν μέρος μιας συλλογής 12 έργων που δεν είχαν παρουσιαστεί δημόσια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται δημιουργίες του Πολ Σεζάν και του Κλοντ Μονέ. Πέντε έργα της συλλογής παρουσιάστηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στον Sotheby's του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων ο Αρλεκίνος του Σεζάν και Ο Κήπος του Κεραμεικού του Μονέ.

Η πώληση της συλλογής αναμένεται να αποτελέσει ένδειξη της δυναμικής της αγοράς έργων τέχνης υψηλής αξίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συλλέκτες εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για σπάνια έργα, παρά την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.

Πηγή: Reuters