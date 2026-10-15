«Πολιτισμικοί Πόλεμοι»: Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε μίνι συνέδριο στη Λευκωσία από το Ε.ΚΑ.ΤΕ

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε καλλιτέχνες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του πολιτισμού, στο πλαίσιο του μίνι συνεδρίου με τίτλο «Πολιτισμικοί Πόλεμοι: Πραγματικότητα, Ψευδαίσθηση και οι Τέχνες», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2026 στη Λευκωσία.

Το συνέδριο επιχειρεί να ανοίξει έναν διεπιστημονικό διάλογο γύρω από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η πραγματικότητα κατασκευάζεται, παρουσιάζεται, αμφισβητείται ή διαγράφεται, εξετάζοντας παράλληλα τον ρόλο των τεχνών, των πολιτιστικών θεσμών και της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση της δημόσιας αντίληψης.

Σε μια εποχή όπου οι εικόνες, οι αλγόριθμοι, τα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικές αφηγήσεις επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, η διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο ερωτήματα σχετικά με την αλήθεια, την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και τη χειραγώγηση της αντίληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τεχνών ως πεδίου αμφισβήτησης κυρίαρχων αφηγήσεων και ανάδειξης αποκλεισμένων εμπειριών. Την ίδια στιγμή, το συνέδριο επιδιώκει να εξετάσει τις αντιφάσεις που προκύπτουν από τη σχέση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τους θεσμούς, τη χρηματοδότηση και την πολιτιστική οικονομία.

Ο καλλιτέχνης ως εργαζόμενος και η πόλη ως αφήγηση

Μία από τις βασικές θεματικές του συνεδρίου αφορά την έννοια της πολιτιστικής εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η θέση του καλλιτέχνη όταν η δημιουργία αντιμετωπίζεται ως οικονομική δραστηριότητα ή «πολιτιστικό προϊόν».

Ποιος καθορίζει τι παράγεται, τι χρηματοδοτείται και τι παρουσιάζεται; Πώς επηρεάζουν οι πολιτιστικές βιομηχανίες και οι θεσμικοί μηχανισμοί την καλλιτεχνική έκφραση; Και ποια είναι τα όρια της ελευθερίας της τέχνης μέσα σε αυτά τα πλαίσια;

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτείνεται στην αρχιτεκτονική, την αστική ανάπτυξη και τη συλλογική μνήμη. Η κατεδάφιση κτιρίων, ο μετασχηματισμός γειτονιών και οι αλλαγές στη χρήση του δημόσιου χώρου εξετάζονται όχι μόνο ως πολεοδομικές παρεμβάσεις, αλλά και ως διαδικασίες που επηρεάζουν την ιστορία και την ταυτότητα ενός τόπου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα όπως ποιος αποφασίζει τι αξίζει να διατηρηθεί, ποιες ιστορίες παραμένουν ορατές και ποιες χάνονται μέσα από τις διαδικασίες αστικής ανάπτυξης.

Ανοιχτή πρόσκληση για προτάσεις

Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, επιμελητές, συγγραφείς, δημοσιογράφους, κινηματογραφιστές, σχεδιαστές, πολιτιστικούς εργαζομένους, ερευνητές και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σύντομες προτάσεις για συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (roundtable). Οι προσεγγίσεις μπορούν να είναι ακαδημαϊκές, θεωρητικές, καλλιτεχνικές, ερευνητικές ή υβριδικές, ενώ ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι διεπιστημονικές και μη συμβατικές προτάσεις.

Στις ενδεικτικές θεματικές περιλαμβάνονται η τέχνη και οι πολιτισμικοί πόλεμοι, η παραπληροφόρηση και η κατασκευή της πραγματικότητας, η ελευθερία της έκφρασης και η λογοκρισία, η σχέση τέχνης και εξουσίας, η πολιτιστική εργασία, οι πολιτιστικές βιομηχανίες, ο εξευγενισμός των αστικών περιοχών (gentrification), η πολιτιστική κληρονομιά, η συλλογική μνήμη και ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων για την πραγματικότητα.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση, στόχος δεν είναι απαραίτητα η εξεύρεση οριστικών απαντήσεων, αλλά η ανάδειξη ερωτημάτων, αντιφάσεων και διαφορετικών οπτικών που μπορούν να τροφοδοτήσουν έναν ουσιαστικό διάλογο.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τη συνάφειά τους με τη θεματική, την πρωτοτυπία τους και τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στον διάλογο μεταξύ διαφορετικών πεδίων και πρακτικών.

Πληροφορίες συμμετοχής