Η Αγία Νάπα υποδέχεται τη Biennale του 2026 με 111 συμμετοχές από 27 χώρες

Η «Agia Napa Biennale 2026» φέρνει στην Αγία Νάπα 111 καλλιτέχνες και τιμώμενα πρόσωπα από 27 χώρες, με έργα που αναδεικνύουν διαφορετικές καλλιτεχνικές τάσεις και πολιτισμούς.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Νάπας «Γιώργος Σεφέρης». Την τελετή θα ανοίξει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 στο Πολιτιστικό Κέντρο και στο Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας «Thalassa». Το κοινό θα μπορεί να δει έργα δημιουργών από διαφορετικές χώρες και καλλιτεχνικές σχολές.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του διεθνούς εικαστικού θεσμού, μετά την Παγκόσμια Τριενάλε Τέχνης «Agia Napa 2025». Η διοργάνωση έχει ήδη αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και απήχηση, ενισχύοντας την πολιτιστική παρουσία της Αγίας Νάπας.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, κεραμικής, πολυμέσων, φωτογραφικής τέχνης και φωτογραφικών εγκαταστάσεων, καθώς και δημιουργίες σχεδιασμού μόδας και μοντέρνας τέχνης. Η Μπιενάλε περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνικές, υλικά και σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια έχουν αναλάβει ο εικαστικός Πανίκος Παναγή Χατζηδάκης και η Niki Goranova Sietsienka. Τεχνικός σύμβουλος της διοργάνωσης είναι ο Ανδρέας Αντωνίου.

Στο πλαίσιο της Μπιενάλε θα απονεμηθούν 35 βραβεία και διακρίσεις, ανάμεσά τους τα «Premio Award», «Award of Excellence» και «Point of Mention». Στόχος τους είναι να επιβραβεύσουν την καλλιτεχνική δημιουργία, την πρωτοτυπία και την ποιότητα των έργων. Θα τιμηθούν επίσης προσωπικότητες για τη συμβολή τους στην τέχνη και τον πολιτισμό, καθώς και χορηγοί που στήριξαν τη διοργάνωση.

Η «Agia Napa Biennale 2026» τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Αγίας Νάπας, Χρίστου Ζαννέττου, και της Προέδρου του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, Νίνας Διακοβασίλη.

Η διοργάνωση έχει ως στόχο να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα και τη διεθνή προβολή της Αγίας Νάπας. Η πόλη, πέρα από τη θέση της ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός, εξελίσσεται σε χώρο πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και διεθνών συνεργασιών.

Η Μπιενάλε φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, καλλιεργώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και δημιουργώντας νέες γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ