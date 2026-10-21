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Ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες της Μεσογείου για έκθεση στη Σικελία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.10.2026 16:20
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Η ιδέα της «Αόρατης Βιβλιοθήκης» παραπέμπει σε ένα συλλογικό αρχείο αφηγήσεων και βιωμάτων που δεν καταγράφονται απαραίτητα σε συμβατικά βιβλία, αλλά διατηρούνται μέσα από αντικείμενα, εικόνες, τόπους, το ανθρώπινο σώμα και την προσωπική ή συλλογική μνήμη.

Με επίκεντρο τη μνήμη, τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τις διαφορετικές ταυτότητες που συνυπάρχουν στη Μεσόγειο, η έκθεση «Biblioteca Invisibile» επιχειρεί να προσεγγίσει την περιοχή όχι απλώς ως γεωγραφικό χώρο, αλλά ως ένα σύνθετο πεδίο ιστοριών, μετακινήσεων, γλωσσών και εμπειριών.

Η ιδέα της «Αόρατης Βιβλιοθήκης» παραπέμπει σε ένα συλλογικό αρχείο αφηγήσεων και βιωμάτων που δεν καταγράφονται απαραίτητα σε συμβατικά βιβλία, αλλά διατηρούνται μέσα από αντικείμενα, εικόνες, τόπους, το ανθρώπινο σώμα και την προσωπική ή συλλογική μνήμη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διοργανωτές καλούν τους καλλιτέχνες να διερευνήσουν την έννοια του βιβλίου πέρα από την παραδοσιακή του μορφή, προσεγγίζοντάς το ως οπτικό ή υλικό «κείμενο», ως αρχείο, αφήγηση ή φορέα μνήμης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημιουργούς που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία των εικαστικών τεχνών, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία, οι εγκαταστάσεις, το βίντεο, τα νέα μέσα, οι μικτές τεχνικές και οι πειραματικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Palazzo del Governo, στις Συρακούσες της Ιταλίας, από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται η απονομή βραβείων, μεταξύ των οποίων βραβείο απόκτησης έργου ύψους 2.000 ευρώ, δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist residency) και πραγματοποίησης ατομικής έκθεσης, καθώς και χρηματικό βραβείο 500 ευρώ, συνοδευόμενο από ειδική διαδικτυακή παρουσίαση του καλλιτέχνη.

[Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 20ή Φεβρουαρίου 2027, ενώ τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν στις 27 Μαρτίου 2027. Το κόστος συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανέρχεται στα 35 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα: https://medit-a.org/]

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
μεσόγειος
καλλιτέχνης
ανοιχτό κάλεσμα
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
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