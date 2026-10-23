Η Κλίτσα Αντωνίου συμμετέχει στη 2η Carbon Tierra Biennale στην Πτολεμαΐδα

Η Κύπρια εικαστικός και καθηγήτρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Κλίτσα Αντωνίου, συμμετέχει στη 2η Carbon Tierra Biennale, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, στην Πτολεμαΐδα της Ελλάδας, με τη συμμετοχή 35 καλλιτεχνών από διάφορες χώρες.

Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο «Ανάσα μέσα στις στάχτες» (Breath in the Ashes), επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες της εξορυκτικής δραστηριότητας, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες κατά τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Η Κλίτσα Αντωνίου συμμετέχει με το έργο «States of Exception: Coordinates of Possibility», το οποίο εξετάζει τις δυνατότητες επαναπροσδιορισμού ενός εγκαταλελειμμένου αεροδρομίου κοντά στην Πτολεμαΐδα, θέτοντας στο επίκεντρο τις προοπτικές επανάχρησης και μετασχηματισμού χώρων που έχουν χάσει την αρχική τους λειτουργία.

Η Μπιενάλε διοργανώνεται από την πολιτιστική πλατφόρμα kilowArt, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σύγχρονων Καλών Τεχνών (CUT Contemporary Fine Arts Lab) του ΤΕΠΑΚ, το οποίο ιδρύθηκε το 2019 από την Κλίτσα Αντωνίου.

Τέχνη και μεταλιγνιτική εποχή

Η Πτολεμαΐδα, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά κέντρα της Ελλάδας επί δεκαετίες, αποτελεί το επίκεντρο της διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να συνδέσει την ιστορία της περιοχής με αντίστοιχες εμπειρίες εξόρυξης και βιομηχανικού μετασχηματισμού από άλλες χώρες.

Μέσα από έργα βιντεοτέχνης, ντοκιμαντέρ, εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελεστικές δράσεις, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εξετάζουν ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την εργασία, τη συλλογική μνήμη και το μέλλον των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Το κύριο πρόγραμμα της Μπιενάλε θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, σε διάφορους χώρους της Πτολεμαΐδας, και θα περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές παρουσιάσεις και ζωντανές καλλιτεχνικές δράσεις.

Στις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης συνέδριο με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, ερευνητών και πολιτών, με αντικείμενο την περιβαλλοντική και κοινωνική κληρονομιά της εξόρυξης και τις προοπτικές της Πτολεμαΐδας στη μεταλιγνιτική εποχή.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια, διεύθυνση και παραγωγή της Μπιενάλε έχει αναλάβει ο Γιώργος Λάζογλου, καλλιτεχνικός διευθυντής της kilowArt platform.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα kilowartplatform.gr και στον λογαριασμό Instagram @carbontierrabiennale.