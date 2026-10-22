Από τη ζωγραφική στη βιντεοτέχνη: Μια τελευταία βόλτα στις εκθέσεις που ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος πλησιάζει στο τέλος του και μαζί του ολοκληρώνεται μια σειρά από εικαστικές εκθέσεις που φιλοξενούνται σε γκαλερί, μουσεία και ανεξάρτητους χώρους τέχνης σε ολόκληρη την Κύπρο. Από ατομικές παρουσιάσεις Κυπρίων δημιουργών μέχρι διεθνείς διοργανώσεις που συνδυάζουν την τέχνη με την τεχνολογία, οι επιλογές είναι πολλές για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες ημέρες του μήνα με ένα πιο δημιουργικό τρόπο. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τις εκθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεκινώντας από εκείνες που ολοκληρώνονται νωρίτερα, ώστε να γνωρίζετε ποιες προλαβαίνετε να επισκεφθείτε.

«Στον Κήπο ενός Σύμπαντος» της Μάριον Πασχάλη

Η Μάριον Πασχάλη παρουσιάζει την έκθεση «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος» στην Γκαλερί Γκλόρια, στη Λευκωσία. Η έκθεση βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της παρουσίασής της και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Μέχρι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία | Περισσότερες πληροφορίες: 22 762605

«Bill Viola. Unspoken» στο PSI Foundation

Μια επιλογή σημαντικών έργων του Μπιλ Βαϊόλα (1951–2024), ενός από τους πρωτοπόρους της βιντεοτέχνης, παρουσιάζεται στο PSI Foundation στη Λεμεσό. Η έκθεση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Bill Viola Studio και με τη συνδρομή της Κίρα Περόφ, αναδεικνύει την ιδιαίτερη προσέγγιση του καλλιτέχνη στην κινούμενη εικόνα, τη βραδύτητα και τον στοχασμό. Μέσα από τα έργα του, ο Βαϊόλα εξερευνά ζητήματα ζωής, θανάτου, μνήμης και ανθρώπινης εμπειρίας.

Μέχρι Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 | PSI Foundation, Λεμεσός

«Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη

Ο Μαρίνος Καρτίκκης παρουσιάζει την ατομική του έκθεση ζωγραφικής «Εναλλακτική Πραγματικότητα» στην γκαλερί Αποκάλυψη. Αντλώντας στοιχεία από τη μνήμη, τα όνειρα και το υποσυνείδητο, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν εικαστικό κόσμο όπου το πραγματικό συναντά το φαντασιακό. Η έκθεση ολοκληρώνεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Μέχρι Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 | Γκαλερί Αποκάλυψη, Χύτρων 30, Λευκωσία | Περισσότερες πληροφορίες: 22 300150

«Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους

Ο Κυπριανός Δημοσθένους παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής «Επέκεινα Ολύμπου» στην Γκαλερί Κ. Μέσα από αναφορές στην ελληνική μυθολογία και τη συλλογική μνήμη, η νέα ενότητα έργων εξερευνά την ανθρώπινη φύση και τις αντιφάσεις της, θέτοντας ερωτήματα γύρω από τον φόβο, το τραύμα και τη βία. Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 24 Οκτωβρίου.

Μέχρι Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 | Γκαλερί Κ, Λευκωσία | Περισσότερες πληροφορίες: 22 341122

«Μνήμη Αμμοχώστου» στο ARTos House

Οι φωτογράφοι Ερατώ Καντούνα και Κάτια Χριστοδούλου παρουσιάζουν εικόνες της σημερινής κατάστασης της περίκλειστης Αμμοχώστου, τις οποίες κατέγραψαν μετά το μερικό άνοιγμά της τον Οκτώβριο του 2020. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Poetry MOVES, μεταφέροντας στο προσκήνιο την εικόνα της πόλης και τη σχέση της με τη μνήμη, την απώλεια και τον εκτοπισμό. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 18.00.

Μέχρι Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 | ARTos House, Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών, Λευκωσία

WIP Festival 2026: «FLOWS»

Το WIP Arts & Technology Festival του Κέντρου Αριστείας CYENS επιστρέφει για έκτη χρονιά, παρουσιάζοντας περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Με φετινή θεματική τις «Ροές» (FLOWS), η διοργάνωση συνδυάζει εικαστικές εγκαταστάσεις, εικονική πραγματικότητα, τεχνητή νοημοσύνη, περφόρμανς και εργαστήρια, διερευνώντας τη σχέση τέχνης, επιστήμης και περιβάλλοντος. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Μέχρι Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 | CYENS Centre of Excellence και διάφοροι χώροι στην εντός των τειχών Λευκωσία

«Αόρατη πόλη» στην Παλιά Ηλεκτρική της Πάφου

Τριάντα πέντε καλλιτέχνες συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση «Αόρατη πόλη», που διοργανώνουν το Πετρίδειον Ίδρυμα και ο Δήμος Πάφου, με καλλιτεχνική επιμέλεια και γενικό συντονισμό του Γιάννη Σακέλλη. Αντλώντας έμπνευση από το βιβλίο «Οι αόρατες πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο, οι δημιουργοί επιχειρούν να αναδείξουν όσα παραμένουν αθέατα στην καθημερινή ζωή της πόλης: τις μνήμες, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις επιθυμίες και τις δυνατότητες μιας διαφορετικής συνύπαρξης.

Μέχρι Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 | Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική», Πάφος

«UNNAMED» του Σπύρου Αγαθού

Ο Σπύρος Αγαθού επιστρέφει στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά με τη νέα του ατομική έκθεση «UNNAMED», σε επιμέλεια Χρυσήλιας Φιλιαστίδη. Μέσα από τη ζωγραφική χειρονομία, τις διαδοχικές στρώσεις χρώματος και τις διαδικασίες κάλυψης και αποκάλυψης, ο καλλιτέχνης εξερευνά τον εσωτερικό κόσμο, τη συναισθηματική εμπειρία και όσα παραμένουν δύσκολο να εκφραστούν με λέξεις. Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.

Μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Σταδίου 45, Λάρνακα | Περισσότερες πληροφορίες: 24 621109

«Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη

Ο Μηνάς Καμπιτάκης παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής «Περιηγήσεις» στη Marginalia Gallery της Λευκωσίας. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου και συγκεντρώνει έργα του καλλιτέχνη υπό τον κοινό τίτλο «Περιηγήσεις» (Wanderings). Το κοινό μπορεί να την επισκεφθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 | Marginalia Gallery, Λευκωσία | Περισσότερες πληροφορίες: 99 657080, marginaliagallery.com