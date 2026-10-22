Ανοιχτή πρόσκληση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ σε νέους καλλιτέχνες από Ελλάδα και Κύπρο

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ για τη Σύγχρονη Τέχνη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης «Y2K», που θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό του χώρο στη Νέα Ιωνία της Αθήνας.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να στηρίξει και να αναδείξει σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, προσφέροντας μια πλατφόρμα παρουσίασης σε δημιουργούς που βρίσκονται σε ένα σημαντικό στάδιο της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία της σύγχρονης δημιουργίας, όπως ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, βίντεο, εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη και διεπιστημονικές πρακτικές. Στην περίπτωση έργων βίντεο, προβλέπεται η παρουσίασή τους αποκλειστικά σε οθόνη τηλεόρασης.

Μέσα από την έκθεση «Y2K», το Ίδρυμα επιδιώκει να δώσει χώρο σε νέες καλλιτεχνικές φωνές και προσεγγίσεις που διερευνούν τις αλλαγές του σύγχρονου κόσμου, μέσα από την οπτική μιας νεότερης γενιάς δημιουργών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Έλληνες και Κύπριοι καλλιτέχνες που έχουν γεννηθεί το 1994 ή αργότερα και δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε πεδίο της σύγχρονης τέχνης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμοι για συμμετοχή στο εγχείρημα κατά την περίοδο πραγματοποίησης της έκθεσης.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και σύνδεσμοι προς προσωπικές ιστοσελίδες ή λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαιτείται επίσης portfolio με πρόσφατα έργα, κείμενο παρουσίασης της καλλιτεχνικής τους πρακτικής (artist's statement), καθώς και συγκεκριμένη πρόταση για το έργο που επιθυμούν να παρουσιάσουν στην έκθεση, συνοδευόμενη από σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

Όλα τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Το υλικό της αίτησης πρέπει να υποβληθεί σε μορφή PDF, οργανωμένο σε έναν ενιαίο φάκελο που θα φέρει ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Η αποστολή θα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου υποβολής που παρέχει το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ.

Η έκθεση «Y2K»

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Μαΐου έως τις 27 Οκτωβρίου 2027, στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα.

Η ανοιχτή πρόσκληση αποτελεί ευκαιρία για νέους δημιουργούς από την Ελλάδα και την Κύπρο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης και να συμμετάσχουν σε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της γενιάς τους.