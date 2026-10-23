Η Art Basel Paris κλείνει πρόωρα λόγω των διαδηλώσεων στη Γαλλία

Η Art Basel Paris, η οποία άνοιξε τις πύλες της αυτή την εβδομάδα στο ιστορικό Grand Palais, θα ολοκληρωθεί πρόωρα λόγω των μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, που συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια το περασμένο Σαββατοκύριακο. Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο κέντρο του Παρισιού.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε σήμερα η διοίκηση της Art Basel στους προσκεκλημένους VIP της διοργάνωσης, η φετινή έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 19:00 της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου και θα παραμείνει κλειστή το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Στο μήνυμα, το οποίο συνυπογράφει ο διευθυντής της Art Basel Paris, Karim Crippa, οι διοργανωτές εκφράζουν τη λύπη τους για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει η απόφαση στους επισκέπτες.

«Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία και η ασφάλεια όλων όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημαντικές πωλήσεις παρά την κοινωνική αναταραχή

Η Art Basel Paris ξεκίνησε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου με την Avant Première, μια αποκλειστική προεπισκόπηση για επιλεγμένους VIP προσκεκλημένους, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 15:00 έως τις 19:00. Η συγκεκριμένη εκδήλωση καθιερώθηκε για πρώτη φορά πέρσι.

Παρά το τεταμένο κοινωνικό κλίμα, οι πρώτες ημέρες της φουάρ συνοδεύτηκαν από σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και πωλήσεις έργων τέχνης υψηλής αξίας.

Ανάμεσα στα έργα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ήταν το Rise of the New Suprematists (2001) της Julie Mehretu, το οποίο παρουσίασε η γκαλερί White Cube με τιμή 7,8 εκατομμύρια δολάρια.

Νέες κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου επισκιάστηκαν από εκτεταμένα επεισόδια, λεηλασίες και συγκρούσεις.

Σύμφωνα με το BBC, οι συλλήψεις σε ολόκληρη τη Γαλλία έχουν φτάσει τουλάχιστον τις 2.700.

Ενόψει των νέων διαδηλώσεων, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα επιτρέπονται στις γαλλικές πόλεις μόνο οι εγκεκριμένες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Η πρόωρη ολοκλήρωση της Art Basel Paris αποτελεί μία ακόμη συνέπεια της κοινωνικής αναταραχής στον πολιτιστικό τομέα της χώρας, μετά τις κινητοποιήσεις που επηρέασαν τη λειτουργία μουσείων και άλλων πολιτιστικών οργανισμών.

Πηγή: The Art Newspaper