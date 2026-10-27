Η κυπριακή χειροτεχνία στο ευρωπαϊκό συνέδριο «Visions & Traditions»

Στο ευρωπαϊκό συνέδριο «Visions & Traditions» του European Textile Network (ETN), που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 στην Αθήνα και το Ναύπλιο, συμμετείχε η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από πρόσκληση του ευρωπαϊκού δικτύου.

Την Κύπρο εκπροσώπησε η Μαρία Αναξαγόρα, Ανώτερη Λειτουργός της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, η οποία παρουσίασε διάλεξη με τίτλο «Cyprus Handicraft: Living Heritage, Textiles, Knowledge Transfer and Contemporary Creation» (Κυπριακή Χειροτεχνία: Ζωντανή Κληρονομιά, Υφαντουργία, Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Σύγχρονη Δημιουργία).

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν η κυπριακή υφαντική τέχνη, το κέντημα και η δαντελοποιία, με έμφαση στη διασύνδεση των παραδοσιακών τεχνικών με τον σύγχρονο σχεδιασμό και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της μεταφοράς της τεχνογνωσίας στις νεότερες γενιές, ως βασικής προϋπόθεσης για τη διατήρηση και τη δημιουργική εξέλιξη των παραδοσιακών τεχνών.

Το συνέδριο συγκέντρωσε υφάντριες, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, καθώς και εκπροσώπους μουσείων, πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών από διάφορες χώρες. Μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαφύλαξη, την εξέλιξη και τη σύγχρονη αξιοποίηση της υφαντικής και της κλωστοϋφαντουργικής τέχνης.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η συμμετοχή της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας συνέβαλε στη διεθνή προβολή της κυπριακής χειροτεχνικής παράδοσης, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές συνεργασίας και διασύνδεσης των Κυπρίων δημιουργών με επαγγελματίες και φορείς από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων προσεγγίσεων από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα.

Η παρουσία της Κύπρου στο συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της χειροτεχνίας όχι μόνο ως στοιχείου πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ως πεδίου σύγχρονης δημιουργίας, στο οποίο η παραδοσιακή γνώση μπορεί να συναντήσει τις νέες καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές πρακτικές.