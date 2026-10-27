Η Κατερίνα Παρπά με το «Dream City» στο Carrousel du Louvre

Η συμμετοχή της Κατερίνας Πάρπα σε διεθνή έκθεση στο Carrousel du Louvre, με το έργο της Dream City, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εικαστική της πορεία. Ωστόσο, η πραγματικότητα που συνάντησε στη γαλλική πρωτεύουσα αποδείχθηκε διαφορετική από εκείνη που είχε φανταστεί.

Η Κύπρια εικαστικός βρέθηκε στο Παρίσι το περασμένο Σαββατοκυρίακο εκπροσωπούμενη από την Paks Gallery, με έδρα τη Βιέννη, συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει καλλιτέχνες, γκαλερί και συλλέκτες από διάφορες χώρες. Η παρουσία της συμπίπτει, όμως, με μια περίοδο αναταραχής, αυξημένων μέτρων ασφαλείας και αλλαγών στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.

Μετά τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, η ίδια άρχισε να αμφιβάλλει κατά πόσο θα μπορούσε τελικά να πραγματοποιήσει το ταξίδι της. Θα γινόταν η έκθεση; Θα επηρεαζόταν από τις κινητοποιήσεις; Υπήρχε το ενδεχόμενο ακύρωσης;

Παρά την αβεβαιότητα, αποφάσισε να ταξιδέψει.

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, αντίκρισε, όπως περιγράφει, μια πόλη με διαφορετική ατμόσφαιρα από εκείνη που περίμενε. Καφέ και εστιατόρια έμοιαζαν πιο ήσυχα, ενώ σε διάφορα σημεία ήταν εμφανής η αυξημένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας. Προστατευτικά φράγματα και καταστήματα που είχαν λάβει μέτρα για τις βιτρίνες τους συνέθεταν μια εικόνα που απείχε από τη συνηθισμένη ζωντάνια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε κατά την παραμονή της, σε ορισμένες περιοχές είχαν ανακοινωθεί περιορισμοί κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ, ενώ η αναταραχή επηρέαζε και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Στο ίδιο κλίμα, η Art Basel Paris ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμά της, με πρόωρο κλείσιμο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και αναστολή της λειτουργίας της κατά το Σαββατοκύριακο. Αντίθετα, η έκθεση στο Carrousel du Louvre συνέχισε τη λειτουργία της, δίνοντας στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Για την Κατερίνα Παρπά, η αντίθεση ανάμεσα στην προσωπική χαρά και τη συλλογική ανησυχία υπήρξε έντονη.

«Για μένα, αυτό έχει γίνει ένα όνειρο με ρωγμές», αναφέρει. «Ήρθα στο Παρίσι για να παρουσιάσω έναν πίνακα με τίτλο Dream City, την Πόλη των Ονείρων, και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που βλέπω μία από τις καλλιτεχνικές μου φιλοδοξίες να πραγματοποιείται. Την ίδια στιγμή, όμως, είναι δύσκολο να χαρείς ολοκληρωτικά όταν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν για τις επιχειρήσεις τους, για το εισόδημά τους και για όσα μπορεί να φέρουν οι επόμενες ημέρες».

Η συμμετοχή της σε μια διεθνή διοργάνωση, δίπλα σε καταξιωμένους δημιουργούς και σημαντικές γκαλερί, αποτελεί μια εμπειρία που συνδυάζει τον ενθουσιασμό με τη συνειδητοποίηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του διεθνούς εικαστικού χώρου.

Για έναν καλλιτέχνη που κάνει τα πρώτα του βήματα σε διοργανώσεις τέτοιας εμβέλειας, η παρουσία σε μια πόλη όπως το Παρίσι δεν είναι απλώς μια ευκαιρία προβολής. Είναι το αποτέλεσμα χρόνων δημιουργίας, προετοιμασίας, οικονομικής επένδυσης και προσωπικής προσπάθειας.

Ωστόσο, η εμπειρία αυτή απέκτησε για την ίδια μια διάσταση που ξεπερνά την προσωπική της πορεία. Η σκέψη της στράφηκε στους ανθρώπους που επηρεάζονται από την αναταραχή, στους καταστηματάρχες που είδαν τις επιχειρήσεις τους να υφίστανται ζημιές ή λεηλασίες, αλλά και σε όσους βιώνουν την αβεβαιότητα στην καθημερινότητά τους.

Ποια είναι η θέση της τέχνης σε περιόδους κρίσης;

Η συγκυρία έφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί διαχρονικά τον κόσμο της δημιουργίας: ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης όταν η πραγματικότητα έξω από τους εκθεσιακούς χώρους γίνεται δύσκολη;

Η τέχνη δεν μπορεί να αποκαταστήσει μια κατεστραμμένη βιτρίνα, να αναπληρώσει ένα χαμένο εισόδημα ή να επιλύσει κοινωνικές συγκρούσεις. Μπορεί, ωστόσο, να προσφέρει χώρο για σκέψη, να διατηρήσει ζωντανές ανθρώπινες ιστορίες και να υπενθυμίσει τη σημασία της φαντασίας, της έκφρασης και της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας.

«Αισθάνομαι ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι εδώ, αλλά ταυτόχρονα νιώθω αγωνία και βαθιά ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται», σημειώνει η Παρπά. «Αυτά τα δύο συναισθήματα μπορούν να συνυπάρχουν. Το γεγονός ότι ένα δικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα δεν κάνει τις δυσκολίες κάποιου άλλου λιγότερο αληθινές».

Η «Πόλη των Ονείρων» και η πραγματικότητα

Ένας πίνακας που ταξίδεψε στο Παρίσι ως έκφραση φαντασίας, αισιοδοξίας και καλλιτεχνικής φιλοδοξίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός προσωπικού προβληματισμού για την απόσταση ανάμεσα στον κόσμο που ονειρευόμαστε και σε εκείνον που τελικά συναντούμε.Η αντίθεση αυτή δεν ακυρώνει το όνειρο. Αντίθετα, του προσθέτει μια νέα διάσταση, υπενθυμίζοντας ότι η δημιουργία δεν υπάρχει αποκομμένη από την κοινωνία και τις εμπειρίες των ανθρώπων.

Για την Κατερίνα Παρπά, η παρουσία της στο Παρίσι δεν περιορίζεται πλέον στην παρουσίαση ενός έργου σε μια διεθνή έκθεση. Είναι και μια εμπειρία που την καλεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική επιτυχία, την κοινωνική ευαισθησία και την ευθύνη του καλλιτέχνη απέναντι στον κόσμο που τον περιβάλλει.

Ίσως, τελικά, η «Πόλη των Ονείρων» να μην είναι ένας τόπος χωρίς αντιφάσεις, αλλά ένας χώρος όπου η ελπίδα και η πραγματικότητα μπορούν να συνυπάρχουν, ακόμη και όταν το όνειρο αποκτά ρωγμές.

Η Κατερίνα Παρπά είναι σύγχρονη εικαστικός με έδρα την Κύπρο. Η ζωγραφική της χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα, εκφραστικές συνθέσεις και μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από τη συλλογή Happy Art, δημιουργεί έργα που εξερευνούν τη χαρά, την ανθεκτικότητα και την ομορφιά της καθημερινότητας, προσκαλώντας τον θεατή να ανακαλύψει μικρές λεπτομέρειες και κρυμμένα στοιχεία. Το έργο της Dream City παρουσιάζεται στο Carrousel du Louvre στο Παρίσι, μέσω της Paks Gallery της Βιέννης.

Instagram: @katerinaparpa_art