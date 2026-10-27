Ο Filep Motwary φέρνει την κυπριακή χειροτεχνία στην Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής Ρόδου

Η κυπριακή χειροτεχνία ταξιδεύει στη Ρόδο μέσα από την ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά του Filep Motwary. Στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος της Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής, παρουσιάζεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Κατάλυμα της Γαλλίας, η σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κύπριου δημιουργού.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα κινηματογραφικό εγχείρημα αφιερωμένο στις παραδοσιακές τέχνες, στους ανθρώπους που τις διατηρούν ζωντανές και στη σχέση τους με τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία.

Η σειρά δημιουργήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Μέσα από οκτώ ταινίες μικρού μήκους, ο Motwary εξερευνά τον πλούτο της κυπριακής χειροτεχνίας, προσεγγίζοντας την παράδοση όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τα χέρια και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της.

Στιγμιότυπο από τη σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary.Φωτογραφία: © Filep Motwary / Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Από την κεντητική και την κεραμική μέχρι την υφαντική, την αργυροχρυσοχοΐα, την επιπλοποιία, την ξυλογλυπτική, την καλαθοπλεκτική και την τέχνη της πέτρας, οι ταινίες καταγράφουν διαφορετικές εκφάνσεις της χειροτεχνικής δημιουργίας στην Κύπρο. Ιδιαίτερη θέση κατέχει και η έννοια του ενδύεσθαι, ένα πεδίο που συνδέεται με τη δημιουργική διαδρομή και την αισθητική ταυτότητα του ίδιου του σκηνοθέτη.

Με έντονη εικαστικότητα και μια ρομαντική προσέγγιση της εικόνας, ο Motwary στρέφει τον φακό του στις λεπτομέρειες, στα υλικά, στις τεχνικές και, κυρίως, στους ανθρώπους πίσω από αυτές. Η χειροτεχνία γίνεται έτσι αφετηρία για μια ευρύτερη αφήγηση γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την πολιτιστική συνέχεια του τόπου.

Στιγμιότυπο από τη σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary. Φωτογραφία: © Filep Motwary / Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Στα οκτώ επεισόδια συμμετέχουν συνολικά 80 προσωπικότητες από τον χώρο της χειροτεχνίας, των εικαστικών τεχνών, της δημιουργίας και της ιστορικής έρευνας. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Michael Anastassiades, Hussein Chalayan, Άννα Μαραγκού, Ζήνων Σιερεπεκλής, Joanna Louca, Elysia Athanatos, Theodoulos, Kristina P., Elina Ioannou, Δρ. Ιωσήφ Χατζηκυριακός, Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou και Myrna Pattichis.

Μέσα από τις διαφορετικές τους οπτικές, οι συμμετέχοντες διερευνούν την έννοια της «Κυπριακότητας», αναδεικνύοντας τους δεσμούς ανάμεσα στην παραδοσιακή τεχνογνωσία, την προσωπική δημιουργική έκφραση και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα.

Στιγμιότυπο από τη σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary. Φωτογραφία: © Filep Motwary / Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Στιγμιότυπο από τη σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary. Φωτογραφία: © Filep Motwary / Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Η ένταξη του #craftingcyprus στο Παράλληλο Πρόγραμμα της Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής Ρόδου προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιαστεί η κυπριακή χειροτεχνία σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο, όπου η παράδοση συνομιλεί με τις σύγχρονες μορφές δημιουργίας.

Πέρα από την καταγραφή τεχνικών και αντικειμένων, η σειρά αναδεικνύει τη χειροτεχνία ως φορέα γνώσης, μνήμης και πολιτιστικής ταυτότητας, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε δημιουργία βρίσκεται μια ανθρώπινη ιστορία.

Στιγμιότυπο από τη σειρά ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary. Φωτογραφία: © Filep Motwary / Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Πληροφορίες

Παρουσίαση της σειράς ταινιών μικρού μήκους #craftingcyprus του Filep Motwary

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, 18:00

Χώρος: Κατάλυμα της Γαλλίας, Ρόδος

Διοργάνωση παρουσίασης: Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου και Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου

Στο πλαίσιο: Παράλληλο Πρόγραμμα της Biennale of Contemporary Ceramics