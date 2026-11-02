Η Φοινίκα εγκαινιάζει το εικαστικό της εργαστήριο στην Παλιά Λευκωσία

Η Κύπρια εικαστικός Κίκα Ταλιαδώρου Κόουλς, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Φοινίκα, προσκαλεί το κοινό στα εγκαίνια του νέου εικαστικού της εργαστηρίου, στην οδό Έκτορος 41, στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Τα εγκαίνια σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική πορεία της καλλιτέχνιδας, η οποία παρουσιάζει επιλεγμένα έργα από προηγούμενους εικαστικούς της κύκλους, καθώς και μια νέα ενότητα έργων με τίτλο «Όνειρα».

Μέσα από αυτή τη νέα ενότητα, η Φοινίκα διερευνά την πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στις ανθρώπινες προσδοκίες και τις πραγματικότητες που δοκιμάζουν την εκπλήρωσή τους. Τα όνειρα εμπνέουν, δίνουν σκοπό στη ζωή και ενθαρρύνουν τον άνθρωπο να υπερβεί τα όριά του. Ωστόσο, η προσπάθεια πραγματοποίησής τους μπορεί να συνοδεύεται από αβεβαιότητα, ματαίωση και απογοήτευση, ιδιαίτερα όταν κάτι που επιθυμούμε βαθιά μοιάζει να βρίσκεται τόσο κοντά μας, αλλά εξακολουθεί να παραμένει απρόσιτο.

Μέσα από την ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, η καλλιτέχνιδα εξερευνά τις συναισθηματικές αντιθέσεις ανάμεσα στην ελπίδα και τη ματαίωση, την επιθυμία και την πραγματικότητα, την επιμονή και την παραίτηση.

Στον πυρήνα αυτής της αναζήτησης βρίσκεται, ωστόσο, μια βαθιά αισιοδοξία: η πεποίθηση ότι ακόμη και τα φαινομενικά ανέφικτα όνειρα μπορούν κάποτε να πραγματοποιηθούν μέσα από την αποφασιστικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα και τις απρόσμενες δυνατότητες που προσφέρει η ζωή.

Τα όνειρα κατοικούν στον εύθραυστο χώρο ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Μπορούν να εγκλωβίζουν μέσα από τη λαχτάρα, αλλά και να απελευθερώνουν μέσα από την ελπίδα.

Η νέα ενότητα έργων αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής διερεύνησης της ανθρώπινης ύπαρξης από την καλλιτέχνιδα, όπως αυτή εκφράστηκε και στους προηγούμενους εικαστικούς της κύκλους «Αναστολές και Περιορισμοί» και «Από την Πέτρα στη Σκόνη», οι οποίοι πραγματεύονται ζητήματα ελευθερίας, ευαλωτότητας, μεταμόρφωσης και αναζήτησης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Έχοντας ζήσει, σπουδάσει και εργαστεί για μεγάλο μέρος της ζωής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Φοινίκα έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνείς εκθέσεις και έχει διαγράψει μακρά πορεία τόσο στον χώρο των εικαστικών τεχνών όσο και στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Το νέο της εργαστήριο στην Παλιά Λευκωσία αποτελεί έναν χώρο δημιουργίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας παράλληλα στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με την καλλιτέχνιδα, να γνωρίσει το έργο της και να ανακαλύψει τον κόσμο των ιδεών και των συναισθημάτων που το διαμορφώνουν.

Πληροφορίες επίσκεψης

Εγκαίνια: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 18:00–22:00

Ώρες επίσκεψης:

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: 18:00–22:00

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: 11:00–15:00 και 16:00–20:00

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: 11:00–13:00 και 16:00–20:00

Χώρος: Εικαστικό Εργαστήριο Φοινίκα, οδός Έκτορος 41, 1016, Παλιά Λευκωσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96 768651

Το κοινό προσκαλείται να επισκεφθεί το εργαστήριο, να γνωρίσει από κοντά τα έργα και να συναντήσει προσωπικά την καλλιτέχνιδα.