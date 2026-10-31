Τέσσερις καλλιτέχνες διεκδικούν το βραβείο φωτογραφίας Deutsche Börse 2027

Οι τέσσερις υποψήφιοι για το Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2027 ανακοινώθηκαν, με τη φετινή βραχεία λίστα να περιλαμβάνει τη Χόντα Αφσάρ (Hoda Afshar), τη Λότους Λ. Κανγκ (Lotus L. Kang), τον Σάσα Κούρμαζ (Sasha Kurmaz) και τον Σαλβατόρε Βιτάλε (Salvatore Vitale).

Το βραβείο θεσπίστηκε το 1996 από την The Photographers’ Gallery και από το 2005 διοργανώνεται σε συνεργασία με τον όμιλο Deutsche Börse. Αναγνωρίζει καλλιτέχνες των οποίων μια έκθεση ή μια φωτογραφική έκδοση είχε σημαντική συμβολή στον χώρο της φωτογραφίας κατά το προηγούμενο έτος.

Στους προηγούμενους νικητές περιλαμβάνονται οι Ρενέ Μάτιτς (2026), Λιντοκούχλε Σομπέκουα (2025), Λεμποχάνγκ Κγκάνιε (2024) και Σαμουέλ Φοσό (2023).

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από τη διεπιστημονική καλλιτέχνιδα Laia Abril, την Damarice Amao, αναπληρώτρια επιμελήτρια φωτογραφίας στο Musée National d’Art Moderne / Centre Pompidou στο Παρίσι, την καλλιτέχνιδα, επιμελήτρια εκδόσεων και εκδότρια Verónica Fieiras (CHACO), τη διευθύντρια του Deutsche Börse Photography Foundation Anne-Marie Beckmann και τη διευθύντρια της The Photographers’ Gallery Shoair Mavlian, η οποία προεδρεύει της ψηφοφορίας.

Σχολιάζοντας τις υποψηφιότητες, η Anne-Marie Beckmann ανέφερε ότι η φετινή επιλογή, από φωτογραφικά αρχεία ηλικίας ενός αιώνα μέχρι ριζοσπαστικούς σύγχρονους πειραματισμούς, αποδεικνύει πόσο άμεσα συνομιλεί η φωτογραφία με την εποχή μας. Χαρακτήρισε τα υποψήφια έργα ερευνητικά αυστηρά και βαθιά συγκινητικά.

Τα έργα των τεσσάρων καλλιτεχνών θα παρουσιαστούν στην The Photographers’ Gallery στο Λονδίνο, από τις 10 Μαρτίου έως τις 6 Ιουνίου 2027. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο και θα λάβει χρηματικό έπαθλο 30.000 λιρών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι θα λάβουν από 5.000 λίρες.

Οι τέσσερις υποψηφιότητες

Χόντα Αφσάρ: Η φωτογραφία ως μέσο αντίστασης

Χόντα Αφσάρ, από τη σειρά The Fold (2019–2025). Παραχώρηση: Η καλλιτέχνιδα και η γκαλερί Milani Gallery, Μπρίσμπεϊν.

Η Χόντα Αφσάρ είναι υποψήφια για την έκθεση Performing the Invisible, η οποία παρουσιάστηκε στο Musée du Quai Branly – Jacques Chirac στο Παρίσι, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Μέσα από φωτογραφίες, σχέδια, καθρέφτες, βίντεο και ηχητικές εγκαταστάσεις, η καλλιτέχνιδα διερευνά τις καθιερωμένες οπτικές και τις δυνατότητες της φωτογραφίας ως εργαλείου αντίστασης.

Ιδιαίτερα στη σειρά The Fold, εξετάζει την κληρονομιά των αποικιοκρατικών φωτογραφικών πρακτικών και τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να διαμορφώνουν την αντίληψη για τα καλυμμένα με πέπλο μουσουλμανικά σώματα.

Λότους Λ. Κανγκ: Το σώμα σε διαρκή μεταμόρφωση

The face of desire is loss, 2026. Άποψη της εγκατάστασης στο περίπτερο Bvlgari, στους Κήπους της Μπιενάλε Βενετίας. Παραχώρηση: Η καλλιτέχνιδα, Bvlgari, Commonwealth and Council, Franz Kaka (Τορόντο), Kukje Gallery (Σεούλ) και Esther Schipper. Φωτογραφία: Andrea Rossetti.

Η Λότους Λ. Κανγκ επιλέχθηκε για την έκθεση The face of desire is loss, η οποία παρουσιάζεται στο περίπτερο Bvlgari της Μπιενάλε Βενετίας έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Η καλλιτέχνιδα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα σώματα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Στο έργο της αναρτά μεγάλες λωρίδες ανεπεξέργαστου φωτογραφικού φιλμ από μεταλλικές δοκούς, επιτρέποντας στο υλικό να αντιδρά στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Η φωτογραφία αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη υλικότητα, καθώς το ίδιο το φιλμ μεταβάλλεται με την έκθεση στο φως και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Σάσα Κούρμαζ: Ένα οπτικό ημερολόγιο από την Ουκρανία

Κολάζ που συνδυάζει εικόνες ανθρώπινου τραύματος και καταστροφής, από το φωτογραφικό ημερολόγιο του καλλιτέχνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. © Sasha Kurmaz.

Ο Σάσα Κούρμαζ είναι υποψήφιος για τη φωτογραφική έκδοση Red Horse, που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Éditions Images Vevey τον Νοέμβριο του 2025. Το έργο ξεκίνησε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, και αποτελεί ένα οπτικό ημερολόγιο 800 σελίδων, συγκροτημένο από χειροποίητα κολάζ. Μέσα από αυτή τη σύνθεση εικόνων και προσωπικών τεκμηρίων, ο Κούρμαζ αφηγείται τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος μεταμορφώνει διαρκώς την καθημερινή ζωή στην Ουκρανία.

Σαλβατόρε Βιτάλε: Η αθέατη εργασία πίσω από την ψηφιακή οικονομία

Στιγμιότυπο από τη σειρά Death by GPS (2022–2026), που συνδέεται με τη διερεύνηση της επιτήρησης, της εργασίας και της αντίστασης στην ψηφιακή εποχή. © Salvatore Vitale.

Ο Σαλβατόρε Βιτάλε είναι υποψήφιος για την έκθεση SABOTAGE, η οποία παρουσιάστηκε στο Photo Elysée της Λωζάνης, από τις 6 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2026. Μέσα από το έργο του, ο καλλιτέχνης φέρνει στο προσκήνιο την αθέατη ανθρώπινη εργασία που στηρίζει την ψηφιακή οικονομία. Χρησιμοποιώντας την έννοια του σαμποτάζ, διερευνά τις δυνατότητες αντίστασης και ανθρώπινης αυτενέργειας μέσα σε συστήματα ελέγχου, θέτοντας ερωτήματα για τις σχέσεις ανάμεσα στην τεχνολογία, την εργασία και την εξουσία.

Η φωτογραφία πέρα από την εικόνα

Οι τέσσερις υποψηφιότητες αναδεικνύουν διαφορετικές κατευθύνσεις της σύγχρονης φωτογραφικής πρακτικής: από την κριτική επανεξέταση των ιστορικών αρχείων και τη φωτογραφία ως προσωπική μαρτυρία μέχρι τους πειραματισμούς με την υλικότητα του φωτογραφικού μέσου και την έρευνα γύρω από τις ψηφιακές υποδομές.

Στο επίκεντρό τους βρίσκεται η δυνατότητα της φωτογραφίας όχι μόνο να καταγράφει τον κόσμο, αλλά και να αμφισβητεί τους τρόπους με τους οποίους τον βλέπουμε και τον κατανοούμε.

Πηγή: ArtReview