Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Εικαστικά
Η μαγεία της φευγαλέας μνήμης μέσα από τα έργα της Lukrezia Krämer
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.11.2026 10:13

Η RIANA RAOUNA Gallery παρουσιάζει διαδικτυακή έκθεση της Γερμανίδας εικαστικού Lukrezia Krämer στην πλατφόρμα Artsy, με έργα ζωγραφικής που εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, τη φύση και την παροδικότητα της στιγμής.

Μια εικαστική περιήγηση στον κόσμο της μνήμης και των στιγμών που χάνονται στον χρόνο προτείνει η RIANA RAOUNA Gallery, μέσα από τη διαδικτυακή έκθεση «...and then came the magic of fleeting memory» («...και τότε ήρθε η μαγεία της φευγαλέας μνήμης»), η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα Artsy.

Η έκθεση παρουσιάζει επιλεγμένα ζωγραφικά έργα της Γερμανίδας καλλιτέχνιδας Lukrezia Krämer, γεννημένης το 1993 στο Bergisch Gladbach της Γερμανίας, τα οποία κινούνται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ανάμνηση, διερευνώντας τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο.

Μέσα από έργα όπως τα «We are all Mad Here» και «Sweet Valentine», η Krämer επιχειρεί να αποτυπώσει στιγμές που δύσκολα συγκρατούνται στη μνήμη: το φως που μεταβάλλεται καθώς πέφτει το σούρουπο, την ησυχία του δειλινού και την πυκνή ομίχλη που μοιάζει να καταργεί τα όρια ανάμεσα στο νερό και τον αέρα.

Η ζωγραφική της εστιάζει σε αυτές τις παροδικές εικόνες, μετατρέποντάς τες σε διαρκείς εικαστικές συνθέσεις. Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση της έκθεσης, τα έργα δημιουργούν έναν χώρο περισυλλογής, προσκαλώντας τον θεατή να σταθεί για λίγο μπροστά στη στιγμή και να ανακαλύψει τη μαγεία που κρύβεται στην προσωρινότητά της.

Η καλλιτέχνιδα

Η Lukrezia Krämer είναι απόφοιτη της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Ντίσελντορφ (Kunstakademie Düsseldorf) και έχει τιμηθεί με το βραβείο Fieldfisher Art Prize το 2023 και το βραβείο Dr. Jürgen Rembold Stiftung το 2022.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 20 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής παρουσίασης διατίθεται επίσης βίντεο στο οποίο η καλλιτέχνιδα μιλά για το έργο της, τις πηγές έμπνευσής της και τη δημιουργική της διαδικασία.

Πληροφορίες

«...and then came the magic of fleeting memory» της Lukrezia Krämer

Διοργάνωση: RIANA RAOUNA Gallery

Μορφή: Διαδικτυακή έκθεση ζωγραφικής

Πλατφόρμα: Artsy

Η έκθεση είναι διαθέσιμη διαδικτυακά.

Περιηγηθείτε στην έκθεση

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
RIANA RAOUNA GALLERY
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα