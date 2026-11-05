Η μαγεία της φευγαλέας μνήμης μέσα από τα έργα της Lukrezia Krämer

Μια εικαστική περιήγηση στον κόσμο της μνήμης και των στιγμών που χάνονται στον χρόνο προτείνει η RIANA RAOUNA Gallery, μέσα από τη διαδικτυακή έκθεση «...and then came the magic of fleeting memory» («...και τότε ήρθε η μαγεία της φευγαλέας μνήμης»), η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα Artsy.

Η έκθεση παρουσιάζει επιλεγμένα ζωγραφικά έργα της Γερμανίδας καλλιτέχνιδας Lukrezia Krämer, γεννημένης το 1993 στο Bergisch Gladbach της Γερμανίας, τα οποία κινούνται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ανάμνηση, διερευνώντας τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο.

Μέσα από έργα όπως τα «We are all Mad Here» και «Sweet Valentine», η Krämer επιχειρεί να αποτυπώσει στιγμές που δύσκολα συγκρατούνται στη μνήμη: το φως που μεταβάλλεται καθώς πέφτει το σούρουπο, την ησυχία του δειλινού και την πυκνή ομίχλη που μοιάζει να καταργεί τα όρια ανάμεσα στο νερό και τον αέρα.

Η ζωγραφική της εστιάζει σε αυτές τις παροδικές εικόνες, μετατρέποντάς τες σε διαρκείς εικαστικές συνθέσεις. Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση της έκθεσης, τα έργα δημιουργούν έναν χώρο περισυλλογής, προσκαλώντας τον θεατή να σταθεί για λίγο μπροστά στη στιγμή και να ανακαλύψει τη μαγεία που κρύβεται στην προσωρινότητά της.

Η καλλιτέχνιδα

Η Lukrezia Krämer είναι απόφοιτη της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Ντίσελντορφ (Kunstakademie Düsseldorf) και έχει τιμηθεί με το βραβείο Fieldfisher Art Prize το 2023 και το βραβείο Dr. Jürgen Rembold Stiftung το 2022.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 20 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής παρουσίασης διατίθεται επίσης βίντεο στο οποίο η καλλιτέχνιδα μιλά για το έργο της, τις πηγές έμπνευσής της και τη δημιουργική της διαδικασία.

Πληροφορίες

«...and then came the magic of fleeting memory» της Lukrezia Krämer

Διοργάνωση: RIANA RAOUNA Gallery

Μορφή: Διαδικτυακή έκθεση ζωγραφικής

Πλατφόρμα: Artsy

Η έκθεση είναι διαθέσιμη διαδικτυακά.

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