Τοποθετείται και το «Φυτώριο»: Η προσωπική αντοχή των δημιουργών δεν μπορεί να αποτελεί πολιτιστική πολιτική - Τι ζητά από Βουλή και κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Στις αντιδράσεις για τις περικοπές στις επιχορηγήσεις του πολιτισμού ενόψει του 2027 προστίθεται και το Σωματείο Εικαστικών και Θεωρητικών Τέχνης «Φυτώριο», το οποίο θέτει στο επίκεντρο το κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Με παρέμβασή του, ζητά από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις μειώσεις και καλεί τη Βουλή να διεκδικήσει την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, προειδοποιώντας ότι «η προσωπική αντοχή των δημιουργών δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας».

Με δημόσια τοποθέτησή του, υπό το ερώτημα «Ποιος καλείται να καλύψει το κόστος της σύγχρονης δημιουργίας;», το Σωματείο επισημαίνει ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει μειωμένες επιχορηγήσεις προς πολιτιστικούς φορείς και δημιουργούς. Όπως υποστηρίζει, για τους εικαστικούς, τους θεωρητικούς τέχνης και τους ανεξάρτητους χώρους, η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ήδη περιορισμένους πόρους.

Το «Φυτώριο» υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε έκθεση, έκδοση και εκπαιδευτική δράση βρίσκονται μήνες έρευνας, προετοιμασίας και εργασίας, οι οποίοι απαιτούν επαρκή οικονομική στήριξη. «Όταν η χρηματοδότηση δεν επαρκεί, το κόστος μεταφέρεται στους ίδιους τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό: στις αμοιβές τους, στον χρόνο τους και στη δυνατότητά τους να συνεχίσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ζητά συγκεκριμένες ενέργειες και σαφή χρονοδιαγράμματα

Το Σωματείο καλεί την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη να επανεξετάσει την επιλογή της μείωσης των επιχορηγήσεων, ενώ απευθύνεται στην Υφυπουργό Πολιτισμού και στη διοίκηση του Υφυπουργείου, ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυση της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για τις προκηρύξεις, τις αποφάσεις και τις πληρωμές, αναδεικνύοντας την ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού για τους επαγγελματίες και τους φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύμφωνα με το «Φυτώριο», η χρηματοδότηση οφείλει να καλύπτει αξιοπρεπείς αμοιβές, την έρευνα και την παραγωγή, καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες των ανεξάρτητων πολιτιστικών χώρων. Όπως υπογραμμίζει, αυτές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη σύγχρονης καλλιτεχνικής ζωής και τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε αυτήν.

Καλεί τη Βουλή να παρέμβει τώρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την οποία το Σωματείο καλεί να αναλάβει πρωτοβουλία πριν από την τελική έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2027. «Η Βουλή έχει τώρα τη δυνατότητα και την ευθύνη να διεκδικήσει την ενίσχυση αυτών των κονδυλίων πριν από την τελική ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027», αναφέρει.

Στην παρέμβασή του καταλήγει με την επισήμανση ότι η βιωσιμότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσωπικές αντοχές των επαγγελματιών του πολιτισμού. «Η προσωπική αντοχή των δημιουργών δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας», καταλήγει το Σωματείο.