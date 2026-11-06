Ανοιχτή πρόσκληση σε 15 καλλιτέχνες από Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα για το CoRES Bootcamp

Μια ευκαιρία συνεργασίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και ανταλλαγής εμπειριών προσφέρει σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα το τριήμερο Cross-Fertilisation Bootcamp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2027, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CoRES.

Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας από την Κύπρο, η RUNONART από την Ελλάδα και το Studio 18 από τη Μάλτα απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε δημιουργούς που επιθυμούν να διερευνήσουν τη σχέση της τέχνης με τη βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική ευθύνη και την κοινωνική συμπερίληψη.

Συνολικά 15 καλλιτέχνες και δημιουργοί, πέντε από κάθε χώρα, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξουν καλλιτεχνικά έργα και να συμβάλουν στη διαμόρφωση προτάσεων για την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πολιτιστικού τομέα.

Η τέχνη συναντά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής και συνδημιουργίας, καθώς και διαδραστικές συζητήσεις που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της αειφορίας και να εξετάσουν καλές πρακτικές από τον χώρο της τέχνης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των φύλων, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης πιο βιώσιμων και συμπεριληπτικών πολιτιστικών πρακτικών.

Μέσα από τη συνεργασία δημιουργών διαφορετικών ειδικοτήτων και καλλιτεχνικών πεδίων, το Bootcamp επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας.

Από την καλλιτεχνική δημιουργία στη διαμόρφωση πολιτικών

Οι ιδέες και οι προτάσεις που θα προκύψουν από το τριήμερο δεν θα περιοριστούν στο πλαίσιο των εργαστηρίων.

Οι συμμετέχοντες θα συμβάλουν στη συνδιαμόρφωση πρακτικών λύσεων και προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του DeCyDe-4-Arts Policy Tool.

Πρόκειται για ένα εργαλείο πολιτικής του ευρωπαϊκού έργου CoRES, το οποίο θα προτείνει λύσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συμπερίληψη και την εκπροσώπηση στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνδέσει την εμπειρία των ίδιων των καλλιτεχνών με τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πολιτιστικού οικοσυστήματος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες, επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα, ερευνητές πολιτισμού και δημιουργούς από διαφορετικά ή συνδυαστικά καλλιτεχνικά πεδία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι εικαστικές τέχνες, το θέατρο, ο χορός, ο κινηματογράφος, η μουσική, οι ψηφιακές και κοινοτικές τέχνες, καθώς και οι διαθεματικές καλλιτεχνικές πρακτικές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, την Ελλάδα ή τη Μάλτα και να δραστηριοποιούνται στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα.

Θα επιλεγούν συνολικά 15 συμμετέχοντες, με ισότιμη εκπροσώπηση των τριών χωρών.

Καλύπτονται τα έξοδα και προβλέπεται αμοιβή

Το ευρωπαϊκό έργο CoRES καλύπτει πλήρως τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή των συμμετεχόντων σε δίκλινα δωμάτια με ημιδιατροφή.

Παράλληλα, προβλέπεται και αμοιβή συμμετοχής (Artist Fee), αναγνωρίζοντας τη συμβολή των καλλιτεχνών και δημιουργών στις δράσεις του προγράμματος.

Το Bootcamp θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2027, ενώ η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ένα ευρωπαϊκό έργο για έναν πιο βιώσιμο πολιτιστικό τομέα

Το CoRES (Creativity, Resilience, Environment, Sustainability: A Cultural Paradigm for a more resilient Art world) είναι ένα διεπιστημονικό ευρωπαϊκό έργο που επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα με τον περιβαλλοντικό χώρο.

Στόχος του είναι να ενδυναμώσει την ανθεκτικότητα των επαγγελματιών του πολιτισμού και να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου πολιτιστικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του σκέλους Πολιτισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021–2027», καθώς και από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υλοποιείται από τρεις ευρωπαϊκούς εταίρους: την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, τη RUNONART και το Studio 18.

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής

Πρόγραμμα: Cross-Fertilisation Bootcamp, ευρωπαϊκό έργο CoRES

Ημερομηνίες: Ιούλιος 2027, διάρκεια τριών ημερών

Τοποθεσία: Κύπρος, με την ακριβή τοποθεσία να ανακοινώνεται σύντομα

Διαθέσιμες θέσεις: 15, πέντε από την Κύπρο, πέντε από την Ελλάδα και πέντε από τη Μάλτα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Δεκεμβρίου 2026

Αίτηση συμμετοχής: https://tinyurl.com/5zp34v9f

Όροι συμμετοχής: https://tinyurl.com/3rv25kjk

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bootcamp και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση runonart@gmail.com, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος «Open Call».

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CoRES: info@akti.org.cy.