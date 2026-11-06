Σπάνιο αναγεννησιακό τοπίο του Άλτντορφερ σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Ένα εξαιρετικά σπάνιο έργο του Άλμπρεχτ Άλτντορφερ, το οποίο συγκαταλέγεται στα πρώιμα τοπία της δυτικής τέχνης, θα δημοπρατηθεί στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα.

Ο πίνακας ολοκληρώθηκε γύρω στο 1520. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, ο Άλτντορφερ θεωρείται ευρέως ο πρώτος Ευρωπαίος καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε αμιγώς τοπία με ελαιοχρώματα.

Το έργο φέρει τον τίτλο «Ένα πυκνό δασώδες τοπίο με ουράνιο τόξο πίσω από τα δέντρα και έναν βραχώδη σχηματισμό στο βάθος, στα δεξιά, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα» (A Thickly Wooded Landscape With a Rainbow Behind the Trees and a Distant Outcrop to the Right Beneath a Cloud-Laden Sky). Δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό εδώ και 70 χρόνια, καθώς παρέμενε σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία.

Η δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η αξία του πίνακα εκτιμάται σε 3 έως 5 εκατομμύρια αγγλικές λίρες. Είναι η πρώτη φορά από το 1980 που γνωστό έργο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη διατίθεται προς πώληση.

Ο Άλμπρεχτ Άλτντορφερ έζησε στη Ρατισβόνη (Ρέγκενσμπουργκ), στη Βαυαρία της Γερμανίας. Εκτός από ζωγράφος, χαράκτης, σχεδιαστής βιτρό και δημοτικός αρχιτέκτονας, συμμετείχε ενεργά στην τοπική πολιτική και εξελέγη δήμαρχος το 1528.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου του έχει θρησκευτικό περιεχόμενο, η σημαντικότερη συμβολή του στη γερμανική ζωγραφική ήταν η καινοτόμος προσέγγισή του στο τοπίο.

Μαζί με τον Βολφ Χούμπερ, ο Άλτντορφερ υπήρξε κεντρική μορφή της «Σχολής του Δούναβη», η οποία ανέδειξε το τοπίο σε αυτόνομη θεματογραφική κατηγορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ